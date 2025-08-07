Zee Rajasthan
Didwana News : कुचामनसिटी में मुस्लिम भाई बना रहे राखियां, यूपी-एमपी में भी डिमांड

Didwana News : राजस्थान के डीडवाना के कुचामन सिटी में मुस्लिम परिवार सालों से हाथों से राखी बना रहे हैं, जिनकी डिमांड सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि यूपी-एमपी- हरियाणा में भी है.

Published: Aug 07, 2025, 16:27 IST | Updated: Aug 07, 2025, 16:27 IST
रक्षाबंधन, एक ऐसा पर्व जो भाई-बहन के रिश्ते को न सिर्फ मजबूत करता है, बल्कि समाज को भी आपसी प्रेम और सौहार्द का संदेश देता है. आगामी 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार देशभर में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा. इस पर्व की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं. राखियों के बाजार सज चुके हैं और कारीगर अपने हुनर में डूबे हुए हैं.
राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी की राखियाँ देशभर में भाई-बहन के रिश्ते की डोर को और भी पक्की बना रही हैं. अद्भुत बात ये है कि इन राखियों को बनाने वाले ज़्यादातर कारीगर मुस्लिम परिवारों से हैं, जो पूरे समर्पण और प्रेम से अपने हिन्दू भाइयों के लिए राखियाँ तैयार करते हैं.