Didwana News : कुचामनसिटी में मुस्लिम भाई बना रहे राखियां, यूपी-एमपी में भी डिमांड

रक्षाबंधन, एक ऐसा पर्व जो भाई-बहन के रिश्ते को न सिर्फ मजबूत करता है, बल्कि समाज को भी आपसी प्रेम और सौहार्द का संदेश देता है. आगामी 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार देशभर में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा. इस पर्व की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं. राखियों के बाजार सज चुके हैं और कारीगर अपने हुनर में डूबे हुए हैं.