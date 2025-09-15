Rajasthan Quiz: क्या आप जानते हैं राजस्थान की किस जगह को कहते हैं घड़ियालों का घर?

Published: Sep 15, 2025, 02:15 PM IST | Updated: Sep 15, 2025, 02:15 PM IST
1/8
स्थान और महत्व
1/8
यह सेंचुरी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर फैली हुई है और कोटा, बारां व धौलपुर जिलों को कवर करती है. चंबल नदी का यह क्षेत्र घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे एक अनूठा पर्यटन स्थल बनाता है.
2/8
सेंचुरी का इतिहास और क्षेत्र
2/8
नेशनल चंबल सेंचुरी की स्थापना 1979 में हुई थी और यह लगभग 400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है. यह सेंचुरी जैव-विविधता का खजाना है, जहां घड़ियालों के अलावा विभिन्न पक्षी प्रजातियां और अन्य जलचर जीव देखे जा सकते हैं. यह स्थान वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत के प्रमुख केंद्रों में से एक है.