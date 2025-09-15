Zee Rajasthan
Rajasthan Quiz: क्या आप जानते हैं राजस्थान की किस जगह को कहते हैं घड़ियालों का घर?

Rajasthan Trending Quiz: राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी के किनारे स्थित नेशनल चंबल सेंचुरी एक प्राकृतिक स्वर्ग है, जिसे "घड़ियालों का घर" के नाम से जाना जाता है.

Published: Sep 15, 2025, 02:15 PM IST | Updated: Sep 15, 2025, 02:15 PM IST
स्थान और महत्व

स्थान और महत्व
यह सेंचुरी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर फैली हुई है और कोटा, बारां व धौलपुर जिलों को कवर करती है. चंबल नदी का यह क्षेत्र घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे एक अनूठा पर्यटन स्थल बनाता है.
सेंचुरी का इतिहास और क्षेत्र

सेंचुरी का इतिहास और क्षेत्र
नेशनल चंबल सेंचुरी की स्थापना 1979 में हुई थी और यह लगभग 400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है. यह सेंचुरी जैव-विविधता का खजाना है, जहां घड़ियालों के अलावा विभिन्न पक्षी प्रजातियां और अन्य जलचर जीव देखे जा सकते हैं. यह स्थान वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत के प्रमुख केंद्रों में से एक है.