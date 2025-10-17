Zee Rajasthan
लक्ष्मी पूजा पर पहनें ये राजस्थानी ड्रेस, जानें कौन-सी पोशाक देगी रॉयल और ट्रेडिशनल लुक

Diwali 2025: दिवाली पर राजस्थानी पोशाक के लिए सिल्क/चंदेरी फैब्रिक चुनें. लाल, पीला, सुनहरा रंग शुभ है. बांधनी, लहरिया या गोटा पत्ती वर्क वाले लहंगा-चोली या कुर्ता-पायजामा पहनकर सबसे खास दिखें.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 17, 2025, 05:04 PM IST | Updated: Oct 17, 2025, 05:06 PM IST
दिवाली का त्योहार

राजस्थान में दिवाली का त्योहार न केवल रोशनी और मिठाइयों का है, बल्कि यह पारंपरिक परिधानों की रौनक का भी उत्सव है. यदि आप इस दिवाली कुछ खास और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पहनना चाहते हैं, तो राजस्थानी पोशाक से बेहतर कुछ नहीं. राजस्थानी कपड़े अपनी विचित्र रंगत, आरामदायक फैब्रिक और बारीक डिज़ाइन के कारण देश-विदेश में पसंद किए जाते हैं.
सिल्क

पूजा और औपचारिक आयोजनों के लिए रेशम (सिल्क) और चंदेरी फैब्रिक सबसे बेस्ट हैं. इनमें शाही चमक होती है और ये समृद्ध लुक देते हैं.