Published: Oct 17, 2025, 05:04 PM IST | Updated: Oct 17, 2025, 05:06 PM IST
1/10
दिवाली का त्योहार
1/10
राजस्थान में दिवाली का त्योहार न केवल रोशनी और मिठाइयों का है, बल्कि यह पारंपरिक परिधानों की रौनक का भी उत्सव है. यदि आप इस दिवाली कुछ खास और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पहनना चाहते हैं, तो राजस्थानी पोशाक से बेहतर कुछ नहीं. राजस्थानी कपड़े अपनी विचित्र रंगत, आरामदायक फैब्रिक और बारीक डिज़ाइन के कारण देश-विदेश में पसंद किए जाते हैं.
2/10
सिल्क
2/10
पूजा और औपचारिक आयोजनों के लिए रेशम (सिल्क) और चंदेरी फैब्रिक सबसे बेस्ट हैं. इनमें शाही चमक होती है और ये समृद्ध लुक देते हैं.