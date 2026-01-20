आधार की तरह जरूरी हुआ ABHA कार्ड, जानिए क्यों सरकार कर रही अनिवार्य

आज के डिजिटल दौर में जहां सब कुछ आपके स्मार्टफोन में सिमट गया है, वहीं भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हाई-टेक बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है. जिस तरह आपकी व्यक्तिगत पहचान के लिए 'आधार कार्ड' जरूरी है, उसी तरह आपकी सेहत की मुकम्मल जानकारी के लिए आभा कार्ड (Ayushman Bharat Health Account) को अनिवार्य बनाया जा रहा है.