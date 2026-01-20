Zee Rajasthan
आधार की तरह जरूरी हुआ ABHA कार्ड, जानिए क्यों सरकार कर रही अनिवार्य

Do You Know: ABHA कार्ड 14 अंकों की डिजिटल हेल्थ आईडी है जो आपके सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती है. इससे कागजी काम खत्म होता है और देशभर के किसी भी अस्पताल में सटीक इलाज व आयुष्मान योजना का लाभ मिलना आसान हो जाता है.

Published: Jan 20, 2026, 03:35 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 03:35 PM IST
आज के डिजिटल दौर में जहां सब कुछ आपके स्मार्टफोन में सिमट गया है, वहीं भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हाई-टेक बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है. जिस तरह आपकी व्यक्तिगत पहचान के लिए 'आधार कार्ड' जरूरी है, उसी तरह आपकी सेहत की मुकम्मल जानकारी के लिए आभा कार्ड (Ayushman Bharat Health Account) को अनिवार्य बनाया जा रहा है.
आभा कार्ड एक 14 अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर है. यह आपकी एक डिजिटल हेल्थ आईडी है, जो आपके पूरे मेडिकल इतिहास को अपने भीतर सुरक्षित रखती है. इसमें आपकी पुरानी बीमारियां, डॉक्टरों की पर्चियां, लैब रिपोर्ट्स और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के कागजात डिजिटल रूप में सेव रहते हैं.