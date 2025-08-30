Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं बाबर के पूर्वजों का नाम, जिनसे थर्र-थर्र कांपती थी पूरी दुनिया!

Babur: मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का जन्म 1483 में अंदिजान में हुआ. पिता उमर शेख मिर्जा से वे तैमूर के वंशज थे और माता कुतलुघ निगार खानम से चंगेज खान से जुड़ी विरासत मिली. इस तरह बाबर दो महान विजेताओं की वंशावली के उत्तराधिकारी बने.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 30, 2025, 15:57 IST | Updated: Aug 30, 2025, 15:57 IST
मुगल साम्राज्य

भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर का नाम इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा. बाबर न सिर्फ एक योद्धा और शासक थे, बल्कि दो महान राजवंशों की विरासत भी उनके साथ जुड़ी थी. वे तैमूर और चंगेज खान दोनों के वंशज थे, जिसने उनके व्यक्तित्व और वंश को और भी खास बना दिया.
जन्म

बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को अंदिजान (फरगना घाटी, वर्तमान उज्बेकिस्तान) में हुआ. उनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था. बाबर बचपन से ही बहादुर और महत्वाकांक्षी थे. कम उम्र में ही उन्होंने कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया.