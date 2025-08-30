क्या आप जानते हैं बाबर के पूर्वजों का नाम, जिनसे थर्र-थर्र कांपती थी पूरी दुनिया!

भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर का नाम इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा. बाबर न सिर्फ एक योद्धा और शासक थे, बल्कि दो महान राजवंशों की विरासत भी उनके साथ जुड़ी थी. वे तैमूर और चंगेज खान दोनों के वंशज थे, जिसने उनके व्यक्तित्व और वंश को और भी खास बना दिया.