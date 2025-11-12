Famous Cows Breed: राजस्थान की सिर्फ 1 लाल गाय से करें लाखों की कमाई! कीमत 50 हजार से डेढ़ लाख तक

Published: Nov 12, 2025, 07:16 PM IST | Updated: Nov 12, 2025, 07:16 PM IST
1/8
Famous Cows Breed
1/8
पूरे भारत में बीते कुछ समय से पशुपालन का व्यवसाय तेजी से फैल रहा है. बहुत सारे लोग ऐसे है, जो डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं, जिससे वो अच्छा और मोटा पैसा कमा रहे हैं.
2/8
Famous Cows Breed
2/8
यदि आप भी डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय का काम करने की सोच रहे हैं, तो आप ये जरूर जान लें कि कौन सी गाय इसके लिए बेहतर है, जिससे आप अच्छी कमाई कर सकें. डेयरी फार्मिंग का काम करने के लिए आप राजस्थान में पाई जाने वाली गिर नस्ल की गाय पाल सकते हैं.