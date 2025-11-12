Zee Rajasthan
Famous Cows Breed: राजस्थान की सिर्फ 1 लाल गाय से करें लाखों की कमाई! कीमत 50 हजार से डेढ़ लाख तक

पूरे भारत में पशुपालन एक अच्छा और मजबूत व्यवसाय बताया जाता है. प्रदेश के बहुत सारे लोग इस व्यवसाय से खूब कमाई कर रहे हैं. पशुपालन किसानों की आय का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है. 
 

Published: Nov 12, 2025, 07:16 PM IST | Updated: Nov 12, 2025, 07:16 PM IST
पूरे भारत में बीते कुछ समय से पशुपालन का व्यवसाय तेजी से फैल रहा है. बहुत सारे लोग ऐसे है, जो डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं, जिससे वो अच्छा और मोटा पैसा कमा रहे हैं.
यदि आप भी डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय का काम करने की सोच रहे हैं, तो आप ये जरूर जान लें कि कौन सी गाय इसके लिए बेहतर है, जिससे आप अच्छी कमाई कर सकें. डेयरी फार्मिंग का काम करने के लिए आप राजस्थान में पाई जाने वाली गिर नस्ल की गाय पाल सकते हैं.