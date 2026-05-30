/क्या आपने सुना है पालर पानी का नाम? रेगिस्तान में सदियों से बुझा रहा प्यास

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Rajasthan Palar Pani Quiz राजस्थान की पारंपरिक जल संरक्षण व्यवस्था और लोकज्ञान में ‘पालर पानी’ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है. आम भाषा में पालर पानी उस वर्षा जल को कहा जाता है जो बारिश के दौरान सीधे तौर पर प्राप्त होता है और जमीन में रिसने या किसी अन्य स्रोत से मिलने से पहले संग्रहित कर लिया जाता है. विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में इसे पीने के पानी का सबसे शुद्ध, मीठा और सुरक्षित स्रोत माना जाता रहा है. आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग लोग पालर पानी को सबसे उत्तम जल मानते हैं.