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क्या आपने सुना है पालर पानी का नाम? रेगिस्तान में सदियों से बुझा रहा प्यास

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 30, 2026, 03:33 PM|Updated: May 30, 2026, 03:33 PM

Rajasthan Quiz Palar Pani: राजस्थान में ‘पालर पानी’ यानी सीधे वर्षा से प्राप्त जल को सबसे शुद्ध माना जाता है. इसे पारंपरिक टांकों में संग्रहित किया जाता है. जल संरक्षण की इस अनूठी व्यवस्था ने रेगिस्तानी क्षेत्रों में सदियों तक लोगों की प्यास बुझाई और आज भी इसका महत्व बना हुआ है.

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राजस्थान की पारंपरिक जल संरक्षण व्यवस्था और लोकज्ञान में ‘पालर पानी’ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है. आम भाषा में पालर पानी उस वर्षा जल को कहा जाता है जो बारिश के दौरान सीधे तौर पर प्राप्त होता है और जमीन में रिसने या किसी अन्य स्रोत से मिलने से पहले संग्रहित कर लिया जाता है. विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में इसे पीने के पानी का सबसे शुद्ध, मीठा और सुरक्षित स्रोत माना जाता रहा है. आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग लोग पालर पानी को सबसे उत्तम जल मानते हैं.
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राजस्थान में पानी की कमी सदियों से एक बड़ी चुनौती रही है. ऐसे में यहां के लोगों ने वर्षा जल को बचाने के लिए कई पारंपरिक तरीके विकसित किए. पालर पानी उन्हीं में से एक है. बारिश का पानी छतों, आंगनों और खुले क्षेत्रों से एकत्र कर विशेष संरचनाओं में पहुंचाया जाता था ताकि उसे लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सके. यह पानी आमतौर पर साफ और मीठा होता है, क्योंकि इसमें भूजल की तरह अधिक लवणता नहीं होती.
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पालर पानी को सुरक्षित रखने के लिए घरों और हवेलियों में भूमिगत जल भंडारण संरचनाएं बनाई जाती थीं, जिन्हें टांका कहा जाता है. टांका राजस्थान की पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली का अहम हिस्सा है. बारिश का पानी पाइप या नालियों के माध्यम से टांके में पहुंचाया जाता था, जहां यह कई महीनों तक सुरक्षित रहता था. सही रखरखाव होने पर यह पानी लंबे समय तक खराब भी नहीं होता था और पीने के काम आता था.
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राजस्थान के पारंपरिक जल ज्ञान में वर्षा और भूजल को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया है. पहला पालर पानी, जो सीधे वर्षा से प्राप्त होता है. दूसरा रेजाणी पानी, जो वर्षा का वह जल होता है जो मिट्टी में रिसकर नमी के रूप में जमा रहता है. तीसरा पाताल पानी, जिसे हम भूजल कहते हैं और जो कुओं, बावड़ियों या बोरवेल के माध्यम से प्राप्त होता है. यह वर्गीकरण राजस्थान की जल समझ और स्थानीय ज्ञान की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है.
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विशेषज्ञ मानते हैं कि आज जब भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और कई क्षेत्रों में पानी की समस्या बढ़ रही है, तब पालर पानी जैसी पारंपरिक व्यवस्थाओं को फिर से अपनाने की जरूरत है. वर्षा जल संचयन न केवल पानी बचाने का प्रभावी तरीका है, बल्कि यह भूजल रिचार्ज में भी मदद करता है. शहरी क्षेत्रों में भी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसी सोच का आधुनिक रूप माना जाता है.
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राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरा केवल तकनीक नहीं बल्कि जीवनशैली का हिस्सा रही है. टांके, कुएं, बावड़ियां, जोहड़ और नाड़ी जैसी संरचनाओं ने सदियों तक लोगों की प्यास बुझाई है. पालर पानी का महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था. बढ़ते जल संकट के दौर में यह पारंपरिक ज्ञान हमें सिखाता है कि बारिश की हर बूंद कीमती है और उसका संरक्षण ही भविष्य की जल सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार बन सकता है.
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यही कारण है कि जल विशेषज्ञ और पर्यावरणविद लगातार वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं. यदि हर घर और हर गांव स्तर पर बारिश के पानी को सहेजने की व्यवस्था विकसित की जाए तो पानी की समस्या काफी हद तक कम की जा सकती है. राजस्थान का पालर पानी केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जल संरक्षण की उस समृद्ध विरासत का प्रतीक है जिसने कठिन रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी जीवन को संभव बनाया.
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