भारत के इस साम्राज्य ने 17 बार मुगलों को किया था पस्त, क्या आप जानते हैं इसका नाम?

भारत का इतिहास केवल साम्राज्यों और राजाओं की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साहस, संघर्ष और स्वतंत्रता की गाथाओं से भी भरा हुआ है. मुगलों ने कई शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया, लेकिन उनके सामने अनेक ऐसे वीर योद्धा और राज्य थे जिन्होंने उन्हें बार-बार चुनौती दी और कई मौकों पर हराया भी.