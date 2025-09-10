भारत के इस साम्राज्य ने 17 बार मुगलों को किया था पस्त, क्या आप जानते हैं इसका नाम?
Mughal: अहोम साम्राज्य ने असम में लगभग 600 साल तक शासन किया और मुगलों के 17 आक्रमणों को नाकाम कर दिया. इसके अलावा मराठा, सिख, महाराणा प्रताप, छत्रसाल, हेमू और राठौड़ जैसे वीरों ने भी मुगलों को कई बार हराकर उनके साम्राज्य को कमजोर किया.
Published: Sep 10, 2025, 01:04 PM IST | Updated: Sep 10, 2025, 01:04 PM IST
1/7
मुगलों को पराजित करने वाले महान योद्धा
1/7
भारत का इतिहास केवल साम्राज्यों और राजाओं की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साहस, संघर्ष और स्वतंत्रता की गाथाओं से भी भरा हुआ है. मुगलों ने कई शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया, लेकिन उनके सामने अनेक ऐसे वीर योद्धा और राज्य थे जिन्होंने उन्हें बार-बार चुनौती दी और कई मौकों पर हराया भी.
2/7
अहोम साम्राज्य
2/7
उत्तर-पूर्व भारत का अहोम साम्राज्य मुगलों का सबसे शक्तिशाली विरोधी साबित हुआ. इतिहास बताता है कि अहोम सेना ने मुगलों को 17 बार हराया.यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि मुगलों का साम्राज्य उस समय बेहद विशाल और संसाधनों से भरा हुआ था.