/'रेल नगरी' कहलाता है राजस्थान का ये शहर... जहां से पहली बार यूपी तक दौड़ी थी ट्रेन

Rajasthan First Rail City: दौसा जिले का बांदीकुई राजस्थान की पहली रेल नगरी माना जाता है. यहां 20 अप्रैल 1874 को आगरा-बांदीकुई के बीच पहली ट्रेन चली थी. अंग्रेजों ने इसे सुनियोजित रेलवे केंद्र के रूप में विकसित किया. अब यह रेलमार्ग ब्रॉडगेज और विद्युतीकृत हो चुका है.
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राजस्थान में रेलवे इतिहास की बात हो और बांदीकुई का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. दौसा जिले का बांदीकुई प्रदेश का वह शहर माना जाता है, जहां पहली बार ट्रेन पहुंची थी. यही वजह है कि बांदीकुई को राजस्थान की पहली “रेल नगरी” भी कहा जाता है. रेलवे के विकास में इस कस्बे की अहम भूमिका रही है और आज भी यहां का रेलवे स्टेशन ऐतिहासिक महत्व रखता है.
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इतिहासकारों और रेलवे रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान में पहली ट्रेन 20 अप्रैल 1874 को आगरा से बांदीकुई के बीच चलाई गई थी. उस दौर में ट्रेनें भाप के इंजन से संचालित होती थीं. यह रेल सेवा ब्रिटिश शासन के समय शुरू हुई थी और इसका मकसद व्यापार, प्रशासन और सैन्य गतिविधियों को मजबूत करना था. उस समय यह रेल लाइन इलाके के लिए बड़ी उपलब्धि मानी गई थी.
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समय के साथ रेलवे तकनीक में लगातार बदलाव आते गए. पहले भाप के इंजन चले, फिर डीजल इंजन का दौर आया और अब अधिकतर ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन से दौड़ रही हैं. आज हाईटेक दौर में रेलवे पूरी तरह आधुनिक तकनीक की ओर बढ़ चुका है. बांदीकुई स्टेशन भी अब पहले से ज्यादा विकसित और सुविधाओं से लैस नजर आता है.
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बांदीकुई-आगरा रेलमार्ग राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण ट्रैक माना जाता है. पहले इस लाइन पर अलग गेज व्यवस्था थी, लेकिन वर्ष 2005-06 में इसे ब्रॉडगेज में बदल दिया गया. इसके बाद इस ट्रैक का विद्युतीकरण भी किया गया, जिससे रेल संचालन और तेज व सुविधाजनक हो गया. अब इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें आसानी से संचालित हो रही हैं.
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बताया जाता है कि 1860 के दशक में अंग्रेज पहली बार बांदीकुई पहुंचे थे. यहां का वातावरण और खासकर पानी की गुणवत्ता उन्हें काफी पसंद आई. इसके बाद अंग्रेजों ने यहां के पानी के नमूने जांच के लिए इंग्लैंड भेजे थे. रिपोर्ट सही आने के बाद उन्होंने इस इलाके को रेलवे केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई.
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अंग्रेजों ने यहां सुनियोजित तरीके से रेलवे कॉलोनी, दफ्तर और अन्य ढांचे तैयार किए. करीब 400 बीघा से ज्यादा जमीन पर रेलवे से जुड़े निर्माण कार्य करवाए गए. धीरे-धीरे बांदीकुई एक बड़े रेलवे केंद्र के रूप में पहचान बनाने लगा. उस समय यहां रेलवे कर्मचारियों के लिए आवास और अन्य सुविधाएं भी विकसित की गई थीं.
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आज भी बांदीकुई का नाम राजस्थान के रेलवे इतिहास में खास स्थान रखता है. यहां से गुजरने वाली रेल लाइनें प्रदेश को देश के कई हिस्सों से जोड़ती हैं. पुराने दौर की विरासत और आधुनिक रेलवे सिस्टम का मेल बांदीकुई को खास बनाता है. यही कारण है कि रेलवे इतिहास में इस शहर का जिक्र हमेशा सम्मान के साथ किया जाता है.