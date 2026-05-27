/'रेल नगरी' कहलाता है राजस्थान का ये शहर... जहां से पहली बार यूपी तक दौड़ी थी ट्रेन

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Rajasthan Rail City Quiz राजस्थान में रेलवे इतिहास की बात हो और बांदीकुई का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. दौसा जिले का बांदीकुई प्रदेश का वह शहर माना जाता है, जहां पहली बार ट्रेन पहुंची थी. यही वजह है कि बांदीकुई को राजस्थान की पहली “रेल नगरी” भी कहा जाता है. रेलवे के विकास में इस कस्बे की अहम भूमिका रही है और आज भी यहां का रेलवे स्टेशन ऐतिहासिक महत्व रखता है.