ये हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े सोलर एनर्जी पार्क, राजस्थान का नंबर जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!

Rajasthan Quiz: दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में राजस्थान का भदला सोलर पार्क पहले स्थान पर है. इसके बाद चीन का हुआंगहे, भारत का पावगड़ा, मिस्र का बेनबन और चीन का तेंगर डेजर्ट सोलर पार्क शामिल हैं. ये सभी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की नई मिसाल हैं.

Published: Nov 08, 2025, 04:41 PM IST | Updated: Nov 08, 2025, 04:41 PM IST
Solar Energy Park Rajasthan Quiz

राजनीतिक व आर्थिक जगत में सौर ऊर्जा तेजी से अपना स्थान बना रही है. दुनिया के बड़े सौर पार्कों ने साफ ऊर्जा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है. नीचे ऐसे पांच प्रमुख सोलर पार्कों की जानकारी दी जा रही है.
Solar Energy Park Rajasthan Quiz

लिस्ट में 5वें स्थान पर तेंगर डेजर्ट सोलर पार्क (Tengger Desert Solar Park) है. यह चीन के तेंगर रेगिस्तान में बसा है और इसकी स्थापित क्षमता करीब 1,547 मेगावॉट (MW) है. बड़ा क्षेत्र और विस्तृत पैनल फील्ड इसे प्रभावशाली बनाते हैं.