/क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन-सा जिला कभी किसी का गुलाम नहीं बना?

Bharatpur District: राजस्थान का भरतपुर जिला अपने लोहागढ़ किले और जाट शासकों की वीरता के लिए प्रसिद्ध है. अंग्रेज और मुगल इसे कभी जीत नहीं पाए. यह रियासत लंबे समय तक स्वतंत्र रही और आज भी इसका इतिहास गर्व का प्रतीक है.
1/8
राजस्थान की धरती अपने गौरवशाली इतिहास और वीरता की कहानियों के लिए जानी जाती है. यहां कई ऐसी रियासतें रही हैं, जिन्होंने बाहरी ताकतों के सामने झुकने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना. इन्हीं में एक प्रमुख नाम उस रियासत का है, जिसने न सिर्फ मुगलों बल्कि अंग्रेजों के सामने भी मजबूती से डटकर मुकाबला किया और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखी.
2/8
इतिहासकारों के अनुसार, इस रियासत की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत किला और शासकों का अदम्य साहस था. यहां के शासक युद्ध कौशल में निपुण थे और उन्होंने कभी भी किसी भी बाहरी सत्ता के सामने समर्पण नहीं किया. यही कारण है कि यह क्षेत्र लंबे समय तक अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में सफल रहा.
3/8
इस रियासत की पहचान उसके अभेद्य किले से भी जुड़ी हुई है. यह किला इतना मजबूत माना जाता था कि उस पर कई बार हमले हुए, लेकिन कोई भी आक्रमणकारी इसे जीत नहीं सका. किले की संरचना और रणनीतिक स्थिति ने इसे लगभग अजेय बना दिया था, जिसके चलते इसे “लोहे का किला” यानी लोहागढ़ के नाम से जाना जाने लगा.
4/8
इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि यहां के शासक जाट समुदाय से थे, जिन्होंने अपने साहस और एकजुटता के बल पर इस क्षेत्र की रक्षा की. सिनसिनवार जाट वंश के शासकों ने न केवल अपनी भूमि की सुरक्षा की, बल्कि बाहरी शक्तियों को भी कड़ा संदेश दिया कि वे किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेंगे.
5/8
राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की वीरता देखने को मिलती है. मेवाड़ क्षेत्र में महाराणा प्रताप का संघर्ष आज भी उदाहरण के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मातृभूमि की रक्षा की. वहीं झालावाड़ का गागरोन किला भी अपनी अभेद्यता के लिए प्रसिद्ध है, जहां दुश्मनों को कभी सफलता नहीं मिल पाई.
6/8
जिस रियासत की बात हो रही है, वह आज के भरतपुर जिले के रूप में जानी जाती है. यहां स्थित लोहागढ़ किला आज भी उस दौर की कहानी बयां करता है, जब अंग्रेजों ने कई बार इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी. इसी वजह से भरतपुर को उस समय की सबसे मजबूत रियासतों में गिना जाता था.
7/8
आज भी भरतपुर का यह इतिहास लोगों के लिए गर्व का विषय है. यहां के किले और पुरानी संरचनाएं उस वीरता की गवाही देती हैं, जिसने इस क्षेत्र को खास पहचान दिलाई. इतिहास के पन्नों में दर्ज यह कहानी न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है.
8/8
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.