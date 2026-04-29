/क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन-सा जिला कभी किसी का गुलाम नहीं बना?

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जिस रियासत की बात हो रही है, वह आज के भरतपुर जिले के रूप में जानी जाती है. यहां स्थित लोहागढ़ किला आज भी उस दौर की कहानी बयां करता है, जब अंग्रेजों ने कई बार इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी. इसी वजह से भरतपुर को उस समय की सबसे मजबूत रियासतों में गिना जाता था.