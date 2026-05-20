Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Barmer
  • /रेगिस्तान में शेर बनकर घूमता है सेना का ये ऊंट दस्ता! पल-पल करता रहता है निगरानी

रेगिस्तान में शेर बनकर घूमता है सेना का ये ऊंट दस्ता! पल-पल करता रहता है निगरानी

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 20, 2026, 04:50 PM|Updated: May 20, 2026, 04:50 PM

Rajasthan Quiz BSF Camel Contingent: थार रेगिस्तान की भीषण गर्मी और रेत के तूफानों के बीच BSF का ऊंट दस्ता भारत-पाक सीमा की सुरक्षा में दिन-रात तैनात है. खास ‘थारी’ नस्ल के ऊंट बिना पानी कई दिन तक गश्त कर सकते हैं और दुर्गम इलाकों में जवानों के सबसे भरोसेमंद साथी बने हुए हैं.

Rajasthan Quiz BSF Camel Contingent1/7

Rajasthan Quiz BSF Camel Contingent

राजस्थान का थार रेगिस्तान सिर्फ अपनी तपती रेत और ऊंचे-ऊंचे धोरों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहां देश की सुरक्षा में जुटे उन जांबाजों के लिए भी मशहूर है जो हर हाल में सीमा की रखवाली करते हैं. भारत-पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर जब तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच जाता है और गर्म हवाएं लोगों का बाहर निकलना मुश्किल कर देती हैं, तब भी सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का ऊंट दस्ता पूरी मुस्तैदी से डटा रहता है. यह दुनिया का इकलौता सक्रिय कैमल स्क्वॉड माना जाता है, जो रेगिस्तान जैसी कठिन जगहों पर लगातार गश्त करता है.
Rajasthan Quiz BSF Camel Contingent2/7

Rajasthan Quiz BSF Camel Contingent

थार रेगिस्तान में तैनात इस दस्ते की सबसे बड़ी ताकत हैं खास नस्ल के प्रशिक्षित ऊंट, जिन्हें ‘थारी’ नस्ल कहा जाता है. ये ऊंट सामान्य ऊंटों से काफी अलग होते हैं. इन्हें खास तौर पर सीमा सुरक्षा के लिए तैयार किया जाता है. इनकी सबसे खास बात यह है कि ये बिना पानी पिए कई दिनों तक रेगिस्तान में लगातार सफर कर सकते हैं. तेज गर्मी, रेत के तूफान और लंबे रास्तों का इन पर ज्यादा असर नहीं होता. इनके पैरों की बनावट ऐसी होती है कि ये ढीली रेत पर भी तेजी से दौड़ सकते हैं.
Rajasthan Quiz BSF Camel Contingent3/7

Rajasthan Quiz BSF Camel Contingent

राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर से लगी सीमा पर कई ऐसे इलाके हैं, जहां तक गाड़ियों का पहुंचना आसान नहीं होता. वहां बीएसएफ का यही ऊंट दस्ता सबसे ज्यादा काम आता है. जवान ऊंटों पर सवार होकर घंटों तक सीमा पर निगरानी करते हैं. खासकर रात के समय यह दस्ता काफी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ऊंटों के चलने की आवाज बहुत कम होती है. ऐसे में सीमा पार से घुसपैठ या तस्करी की कोशिश करने वालों पर नजर रखना आसान हो जाता है.
Rajasthan Quiz BSF Camel Contingent4/7

Rajasthan Quiz BSF Camel Contingent

बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक रेगिस्तान में कई जगह ऐसी हैं, जहां आधुनिक वाहन भी फंस जाते हैं. लेकिन ऊंट आसानी से रेत के बड़े-बड़े टीलों को पार कर लेते हैं. यही वजह है कि इस दस्ते को रेगिस्तान का सबसे भरोसेमंद सुरक्षा साथी माना जाता है. सीमा पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने में यह दस्ता आज भी बेहद अहम है.
Rajasthan Quiz BSF Camel Contingent5/7

Rajasthan Quiz BSF Camel Contingent

इन ऊंटों को सिर्फ चलने-फिरने की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, बल्कि जवानों के साथ तालमेल बैठाने की भी खास ट्रेनिंग दी जाती है. लंबे समय तक गश्त करना, अचानक स्थिति बदलने पर प्रतिक्रिया देना और कठिन मौसम में काम करना इनके प्रशिक्षण का हिस्सा होता है. यही कारण है कि बीएसएफ के जवान और उनके ऊंट एक मजबूत टीम की तरह काम करते हैं.
Rajasthan Quiz BSF Camel Contingent6/7

Rajasthan Quiz BSF Camel Contingent

सीमा सुरक्षा के अलावा यह ऊंट दस्ता देश की शान भी माना जाता है. हर साल 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में जब रंग-बिरंगी सजावट और पारंपरिक अंदाज में सजे ऊंट कर्तव्य पथ पर कदमताल करते हैं, तो लोग उन्हें देखकर रोमांचित हो उठते हैं. विदेशी मेहमान भी इस अनोखी परंपरा को काफी पसंद करते हैं.
Rajasthan Quiz BSF Camel Contingent7/7

Rajasthan Quiz BSF Camel Contingent

रेगिस्तान की कठिन जिंदगी और सीमा पर हर पल खतरे के बीच बीएसएफ का यह ऊंट दस्ता देश की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभा रहा है. तपती रेत, गर्म हवाएं और मुश्किल हालात भी इन जांबाजों के हौसले को कमजोर नहीं कर पाते. यही वजह है कि थार के ये ऊंट और उन पर सवार जवान आज भी भारत की मजबूत सुरक्षा का अहम चेहरा बने हुए हैं.
Tags:
rajasthan quiz
Rajasthan news
Rajasthan Trending

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मंत्री की छवि विवाद में फंसे शिक्षक को मिली राहत! हाईकोर्ट ने रद्द किया निलंबन आदेश

मंत्री की छवि विवाद में फंसे शिक्षक को मिली राहत! हाईकोर्ट ने रद्द किया निलंबन आदेश

Rajasthan High Court
2

जयपुर में मेडिकल इतिहास! हृदय रोग उपचार में पहली बार 'हेंकोर वाल्व' का सफल प्रत्यारोपण

Jaipur News
3

जयपुर, कोटा, अजमेर समेत पूरे राजस्थान में मेडिकल स्टोर रहे बंद, दवा के लिए भटकते रहे लोग!

Rajasthan news
4

SI भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश! परीक्षा नहीं देने वालों को भी मिलेगा दूसरा मौका

Jaipur News
5

Dholpur: वनखंडी महादेव मंदिर के जंगल में सो रहा था बदमाश, नींद में हुआ गिरफ्तार

Rajasthan crime