/रेगिस्तान में शेर बनकर घूमता है सेना का ये ऊंट दस्ता! पल-पल करता रहता है निगरानी

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Rajasthan Quiz BSF Camel Contingent राजस्थान का थार रेगिस्तान सिर्फ अपनी तपती रेत और ऊंचे-ऊंचे धोरों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहां देश की सुरक्षा में जुटे उन जांबाजों के लिए भी मशहूर है जो हर हाल में सीमा की रखवाली करते हैं. भारत-पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर जब तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच जाता है और गर्म हवाएं लोगों का बाहर निकलना मुश्किल कर देती हैं, तब भी सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का ऊंट दस्ता पूरी मुस्तैदी से डटा रहता है. यह दुनिया का इकलौता सक्रिय कैमल स्क्वॉड माना जाता है, जो रेगिस्तान जैसी कठिन जगहों पर लगातार गश्त करता है.