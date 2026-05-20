/रेगिस्तान में शेर बनकर घूमता है सेना का ये ऊंट दस्ता! पल-पल करता रहता है निगरानी

Rajasthan Quiz BSF Camel Contingent: थार रेगिस्तान की भीषण गर्मी और रेत के तूफानों के बीच BSF का ऊंट दस्ता भारत-पाक सीमा की सुरक्षा में दिन-रात तैनात है. खास ‘थारी’ नस्ल के ऊंट बिना पानी कई दिन तक गश्त कर सकते हैं और दुर्गम इलाकों में जवानों के सबसे भरोसेमंद साथी बने हुए हैं.
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Rajasthan Quiz BSF Camel Contingent
राजस्थान का थार रेगिस्तान सिर्फ अपनी तपती रेत और ऊंचे-ऊंचे धोरों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहां देश की सुरक्षा में जुटे उन जांबाजों के लिए भी मशहूर है जो हर हाल में सीमा की रखवाली करते हैं. भारत-पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर जब तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच जाता है और गर्म हवाएं लोगों का बाहर निकलना मुश्किल कर देती हैं, तब भी सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का ऊंट दस्ता पूरी मुस्तैदी से डटा रहता है. यह दुनिया का इकलौता सक्रिय कैमल स्क्वॉड माना जाता है, जो रेगिस्तान जैसी कठिन जगहों पर लगातार गश्त करता है.
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थार रेगिस्तान में तैनात इस दस्ते की सबसे बड़ी ताकत हैं खास नस्ल के प्रशिक्षित ऊंट, जिन्हें ‘थारी’ नस्ल कहा जाता है. ये ऊंट सामान्य ऊंटों से काफी अलग होते हैं. इन्हें खास तौर पर सीमा सुरक्षा के लिए तैयार किया जाता है. इनकी सबसे खास बात यह है कि ये बिना पानी पिए कई दिनों तक रेगिस्तान में लगातार सफर कर सकते हैं. तेज गर्मी, रेत के तूफान और लंबे रास्तों का इन पर ज्यादा असर नहीं होता. इनके पैरों की बनावट ऐसी होती है कि ये ढीली रेत पर भी तेजी से दौड़ सकते हैं.
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राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर से लगी सीमा पर कई ऐसे इलाके हैं, जहां तक गाड़ियों का पहुंचना आसान नहीं होता. वहां बीएसएफ का यही ऊंट दस्ता सबसे ज्यादा काम आता है. जवान ऊंटों पर सवार होकर घंटों तक सीमा पर निगरानी करते हैं. खासकर रात के समय यह दस्ता काफी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ऊंटों के चलने की आवाज बहुत कम होती है. ऐसे में सीमा पार से घुसपैठ या तस्करी की कोशिश करने वालों पर नजर रखना आसान हो जाता है.
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बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक रेगिस्तान में कई जगह ऐसी हैं, जहां आधुनिक वाहन भी फंस जाते हैं. लेकिन ऊंट आसानी से रेत के बड़े-बड़े टीलों को पार कर लेते हैं. यही वजह है कि इस दस्ते को रेगिस्तान का सबसे भरोसेमंद सुरक्षा साथी माना जाता है. सीमा पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने में यह दस्ता आज भी बेहद अहम है.
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इन ऊंटों को सिर्फ चलने-फिरने की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, बल्कि जवानों के साथ तालमेल बैठाने की भी खास ट्रेनिंग दी जाती है. लंबे समय तक गश्त करना, अचानक स्थिति बदलने पर प्रतिक्रिया देना और कठिन मौसम में काम करना इनके प्रशिक्षण का हिस्सा होता है. यही कारण है कि बीएसएफ के जवान और उनके ऊंट एक मजबूत टीम की तरह काम करते हैं.
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सीमा सुरक्षा के अलावा यह ऊंट दस्ता देश की शान भी माना जाता है. हर साल 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में जब रंग-बिरंगी सजावट और पारंपरिक अंदाज में सजे ऊंट कर्तव्य पथ पर कदमताल करते हैं, तो लोग उन्हें देखकर रोमांचित हो उठते हैं. विदेशी मेहमान भी इस अनोखी परंपरा को काफी पसंद करते हैं.
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रेगिस्तान की कठिन जिंदगी और सीमा पर हर पल खतरे के बीच बीएसएफ का यह ऊंट दस्ता देश की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभा रहा है. तपती रेत, गर्म हवाएं और मुश्किल हालात भी इन जांबाजों के हौसले को कमजोर नहीं कर पाते. यही वजह है कि थार के ये ऊंट और उन पर सवार जवान आज भी भारत की मजबूत सुरक्षा का अहम चेहरा बने हुए हैं.