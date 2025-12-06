Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं गाय और ऊंट के दूध में कौन सा है ज्यादा ताकतवर? जवाब जान नहीं होगा यकीन!

Do You Know: ऊंट का दूध, गाय के दूध से कई गुना अधिक विटामिन C और प्राकृतिक इंसुलिन के कारण 'सुपरफूड' कहलाता है. यह मधुमेह रोगियों और एलर्जी वाले लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें वसा (Fat) और लैक्टोज कम होता है.

Superfood:Camel Milk vs Cow Milk

राजस्थान के राजकीय पशु ऊंट का दूध स्वास्थ्य के लिए सुपरफूड के रूप में अपनी खास पहचान बनाया हुआ है. पोषक तत्वों से भरपूर होने के बावजूद, ऊंट और गाय के दूध स्वाद और स्वास्थ्य लाभों में महत्वपूर्ण अंतर होता है, जो ऊंट के दूध को विशेष बनाता है.
ऊंट का दूध अपने असाधारण औषधीय गुणों के कारण गाय के दूध से कई मायनों में बेहतर साबित होता है.