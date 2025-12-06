क्या आप जानते हैं? ऊंट के पैरों में कितनी ऊंगलियां होती हैं, जवाब उड़ा देंगे आपके होश
Did You Know: ऊंट, जिसे 'रेगिस्तान का जहाज' कहते हैं, के प्रत्येक पैर में सिर्फ दो ऊंगलियां होती हैं. ये ऊंगलियां एक मांसल गद्देदार तलवे से जुड़ी होती हैं. यह चौड़ा तलवा ऊंट को रेगिस्तान की मुलायम रेत पर बिना धंसे आसानी से चलने में मदद करता है.
Published: Dec 06, 2025, 02:05 PM IST | Updated: Dec 06, 2025, 02:05 PM IST
Rajasthan: Camel Ship of Desert
जैसा कि हम सबको पता होता है कि हर राज्य का एक राजकीय पशु,पक्षी कोई न कोई होते हैं ही, लेकिन क्या आप राजस्थान के राजकीय पशु ऊंट को बारे में जानते हैं.
ऊंट जिसे राजस्थान का राजकीय पशु और'रेगिस्तान का जहाज'कहा जाता है सिर्फ अपनी सहनशक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा दिए गए अपने विशेष पैरों की बनावट के लिए भी जाना जाता है. उसके पैर, गाय या घोड़े जैसे खुर वाले जानवरों से काफी अलग होते हैं, और यही उसके सफल रेगिस्तानी जीवन का सबसे बड़ी विशेषता है.