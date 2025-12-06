क्या आप जानते हैं? ऊंट के पैरों में कितनी ऊंगलियां होती हैं, जवाब उड़ा देंगे आपके होश

ऊंट जिसे राजस्थान का राजकीय पशु और'रेगिस्तान का जहाज'कहा जाता है सिर्फ अपनी सहनशक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा दिए गए अपने विशेष पैरों की बनावट के लिए भी जाना जाता है. उसके पैर, गाय या घोड़े जैसे खुर वाले जानवरों से काफी अलग होते हैं, और यही उसके सफल रेगिस्तानी जीवन का सबसे बड़ी विशेषता है.