राजस्थान में कहां मिलती है लंबे काम वाली बिल्ली? जो उठा सकती है अपने से डबल वजन!

Published: Nov 18, 2025, 04:44 PM IST | Updated: Nov 18, 2025, 04:44 PM IST
जैसलमेर के सांवता निवासी वन्यजीवप्रेमी सुमेरसिंह भाटी व बीएनएचएस के पंकज विश्नोई खेतोलाई के निर्देशन में गत कुछ महीनों से सामुदायिक अभियान चलाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत जैसलमेर के सीमावर्ती रामगढ़ क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति एशियाटिक कैराकल की आबादी मिली है.
टीम के अनुमान के अनुसार, इस क्षेत्र में करीब 10 जोड़े कैराकल के हैं. गौरतलब है कि भारत के घास स्थलों में व्यापक रूप से यह प्रजाति पाई जाती थी, लेकिन वर्षों से इसकी संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है. महीनों तक किए गए मैदानी सर्वे, स्थानीय चरवाहों के पारंपरिक ज्ञान और लगातार किए गए प्रयासों के आधार पर टीम ने इस प्रजाति की सरहदी जिले में सक्रिय मौजूदगी दर्ज की है.