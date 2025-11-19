Do you Know: चांदी के से हल से बना है राजस्थान का ये गांव, क्या नाम जानते हैं आप?
Do you Know: राजस्थान में एक ऐसा गांव भी है जिसकी नींव चांदी के हल से जोती गई थी. नागौर जिले के डीडवाना-कुचामन क्षेत्र में स्थित बुगरड़ा गांव की स्थापना की कहानी आज भी लोगों के लिए रोचक और गर्व की बात है.
Published: Nov 19, 2025, 12:31 PM IST | Updated: Nov 19, 2025, 12:31 PM IST
1665 में राजा कर्णसिंह ने चलाया चांदी का हल
स्थानीय लोगों और इतिहास के अनुसार, वर्ष 1665 में बीकानेर राजघराने के राजा कर्णसिंह ने स्वयं चांदी का हल चलाकर इस गांव की नींव रखी. उस समय यहां पहले ‘रूणियां’ नाम का छोटा गांव था, लेकिन आबादी बढ़ने के कारण नया गांव बसाने का फैसला हुआ.
जाट समाज में हल को समृद्धि, खुशहाली और कृषि का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है. इसी सम्मान में राजा कर्णसिंह ने सोने-चांदी