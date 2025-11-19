Do you Know: चांदी के से हल से बना है राजस्थान का ये गांव, क्या नाम जानते हैं आप?

स्थानीय लोगों और इतिहास के अनुसार, वर्ष 1665 में बीकानेर राजघराने के राजा कर्णसिंह ने स्वयं चांदी का हल चलाकर इस गांव की नींव रखी. उस समय यहां पहले ‘रूणियां’ नाम का छोटा गांव था, लेकिन आबादी बढ़ने के कारण नया गांव बसाने का फैसला हुआ.