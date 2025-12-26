दिल्ली से राजस्थान जा रहे हैं और ट्रेन है फुल ? जानें क्या हैं आपके पास बेहतरीन विकल्प
Rajasthan Quiz: दिल्ली से राजस्थान की ट्रेनें फुल होने पर स्पेशल ट्रेनों या तत्काल कोटे का उपयोग करें. विकल्प के तौर पर दिल्ली के धौला कुआं या सराय काले खां से हर 15 मिनट में रोडवेज और लग्जरी बसें उपलब्ध हैं. टैक्सी भी अच्छा विकल्प है.
Published: Dec 26, 2025, 12:45 PM IST | Updated: Dec 26, 2025, 12:45 PM IST
दिसंबर का अंत और नए साल की शुरुआत पर्यटन के लिहाज से सबसे व्यस्त समय होता है. यदि आप दिल्ली से राजस्थान (जयपुर, अजमेर या उदयपुर) जाने की योजना बना रहे हैं और आईआरसीटीसी पर 'रिग्रेट' या 'लंबी वेटिंग' देखकर परेशान हैं, तो यह खबर आपके काम की है. दिल्ली-राजस्थान रूट पर इस समय भारी भीड़ है, लेकिन कुछ स्मार्ट विकल्पों के साथ आप अपनी यात्रा सुगम बना सकते हैं.
दिल्ली से राजस्थान के लिए कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो पर्यटकों की पहली पसंद होती हैं,सबसे ज्यादा डिमांड की वजह से इनमें सीटें मुश्किल मुश्किल हो जाता है और वेटिंग लिस्ट 100 के पार जा चुकी है तो क्या करें. आइए जानते हैं इनके बारे में-