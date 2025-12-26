दिल्ली से राजस्थान जा रहे हैं और ट्रेन है फुल ? जानें क्या हैं आपके पास बेहतरीन विकल्प

दिसंबर का अंत और नए साल की शुरुआत पर्यटन के लिहाज से सबसे व्यस्त समय होता है. यदि आप दिल्ली से राजस्थान (जयपुर, अजमेर या उदयपुर) जाने की योजना बना रहे हैं और आईआरसीटीसी पर 'रिग्रेट' या 'लंबी वेटिंग' देखकर परेशान हैं, तो यह खबर आपके काम की है. दिल्ली-राजस्थान रूट पर इस समय भारी भीड़ है, लेकिन कुछ स्मार्ट विकल्पों के साथ आप अपनी यात्रा सुगम बना सकते हैं.