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राजस्थान में छत की टंकी बन गई तंदूर! जानिए पानी को ठंडा रखने के सबसे आसान देसी तरीके

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 22, 2026, 03:45 PM|Updated: May 22, 2026, 03:45 PM

Rajasthan Summer Water Tank Hacks: राजस्थान की भीषण गर्मी में छत पर रखी पानी की टंकियां बेहद गर्म हो जाती हैं. सफेद पेंट, गीले बोरे, इंसुलेशन शीट, छाया और पाइप कवर जैसे आसान उपाय अपनाकर टंकी के पानी को काफी हद तक ठंडा रखा जा सकता है.

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Rajasthan Summer Water Tank Cooling Hacks

राजस्थान में इस समय गर्मी अपने पूरे तेवर दिखा रही है. कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है. ऐसे में घरों की छत पर रखी पानी की टंकियां भी तंदूर जैसी गर्म हो जाती हैं. हालत यह हो जाती है कि दोपहर में नल खोलते ही उबलता हुआ पानी निकलने लगता है. इससे नहाना, बर्तन धोना और दूसरे घरेलू काम करना भी मुश्किल हो जाता है.
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Rajasthan Summer Water Tank Cooling Hacks

तेज धूप की वजह से प्लास्टिक की टंकियां दिनभर गर्मी सोखती रहती हैं. खासकर काले रंग की टंकियां ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती हैं. लेकिन कुछ आसान और सस्ते तरीके अपनाकर टंकी के पानी को काफी हद तक ठंडा रखा जा सकता है. इसके लिए ज्यादा खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती.
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Rajasthan Summer Water Tank Cooling Hacks

सबसे आसान तरीका है टंकी पर सफेद पेंट या रिफ्लेक्टिव कोटिंग करवाना. सफेद रंग सूरज की किरणों को वापस लौटा देता है, जिससे टंकी कम गर्म होती है. राजस्थान की तेज धूप में यह तरीका काफी काम आता है. इससे पानी का तापमान पहले के मुकाबले काफी कम रह सकता है और दिन में भी पानी ज्यादा गर्म महसूस नहीं होता.
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Rajasthan Summer Water Tank Cooling Hacks

ग्रामीण इलाकों में आज भी एक पुराना देसी तरीका खूब इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए पुराने जूट के बोरे या गन्नी बैग को पानी में भिगोकर टंकी के चारों तरफ लपेट दिया जाता है. फिर समय-समय पर इन बोरों पर पानी डाला जाता है. इससे पानी के वाष्पीकरण से टंकी की सतह ठंडी बनी रहती है और अंदर का पानी भी ज्यादा गर्म नहीं होता.
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Rajasthan Summer Water Tank Cooling Hacks

अगर थोड़ा और बेहतर इंतजाम करना हो तो टंकी के चारों तरफ थर्माकोल शीट या इंसुलेशन कवर लगाया जा सकता है. बाजार में अब ऐसे कई टैंक कवर मिल जाते हैं जो गर्मी को अंदर जाने से रोकते हैं. राजस्थान जैसी भीषण गर्मी वाले इलाकों में यह तरीका काफी राहत दे सकता है.
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Rajasthan Summer Water Tank Cooling Hacks

टंकी को सीधी धूप से बचाना भी बहुत जरूरी है. इसके लिए टंकी के ऊपर हरी नेट, टीन शेड या नारियल के पत्तों से छाया की जा सकती है. जब धूप सीधे टंकी पर नहीं पड़ेगी तो पानी धीरे-धीरे गर्म होगा. साथ ही खुले पाइपों को भी कपड़े या फोम से ढक देना चाहिए, क्योंकि धूप में गर्म हुए पाइप भी पानी को काफी गर्म कर देते हैं.
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Rajasthan Summer Water Tank Cooling Hacks

इसके अलावा टंकी के नीचे गीली रेत और ईंटों का इस्तेमाल भी फायदेमंद माना जाता है. टंकी के आसपास नम रेत रहने से नीचे से ठंडक बनी रहती है. राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्मी में ये छोटे-छोटे उपाय काफी काम आ सकते हैं और घर के लोगों को गर्म पानी की परेशानी से राहत दिला सकते हैं.
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