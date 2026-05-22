/राजस्थान में छत की टंकी बन गई तंदूर! जानिए पानी को ठंडा रखने के सबसे आसान देसी तरीके

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Rajasthan Summer Water Tank Cooling Hacks राजस्थान में इस समय गर्मी अपने पूरे तेवर दिखा रही है. कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है. ऐसे में घरों की छत पर रखी पानी की टंकियां भी तंदूर जैसी गर्म हो जाती हैं. हालत यह हो जाती है कि दोपहर में नल खोलते ही उबलता हुआ पानी निकलने लगता है. इससे नहाना, बर्तन धोना और दूसरे घरेलू काम करना भी मुश्किल हो जाता है.