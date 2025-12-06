क्या आप जानते हैं? राजस्थान की वो झील जिसे देवताओं ने नाखून से खोद कर बनाया था!

Published: Dec 06, 2025, 01:03 PM IST | Updated: Dec 06, 2025, 01:03 PM IST
1/6
Nakki Lake Mount Abu: winter
1/6
प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हिल स्टेशन माउण्ट आबू के मध्य में स्थित 'नक्की लेक' राजस्थान का एक अद्भुत आकर्षण है, जिसे देखे बिना आपकी माउण्ट आबू की यात्रा अधूरी मानी जाएगी. यह झील लगभग 80 फ़ुट गहरी और एक चौथाई मील चौड़ी है, और इसे भारत की पहली मानव निर्मित झील भी कहा जाता है.
2/6
Nakki Lake Mount Abu: winter
2/6
नक्की झील के निर्माण से जुड़ी एक अत्यंत रोचक किंवदंती है. कहा जाता है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था. 'नख' का अर्थ नाखून होता है, इसीलिए इसका नाम नक्की (Nakhki) झील पड़ा.