क्या आप जानते हैं? राजस्थान की वो झील जिसे देवताओं ने नाखून से खोद कर बनाया था!

Do you know: माउण्ट आबू की नक्की झील को देवताओं ने नाख़ूनों से खोद कर बनाया था, इसलिए इसे नक्की लेक कहते हैं. यहां नाव की सैर से हरी-भरी वादियों और अद्भुत पहाड़ियों का मनमोहक नजारा देखने को मिलता है.

Published: Dec 06, 2025, 01:03 PM IST | Updated: Dec 06, 2025, 01:03 PM IST
Nakki Lake Mount Abu: winter

प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हिल स्टेशन माउण्ट आबू के मध्य में स्थित 'नक्की लेक' राजस्थान का एक अद्भुत आकर्षण है, जिसे देखे बिना आपकी माउण्ट आबू की यात्रा अधूरी मानी जाएगी. यह झील लगभग 80 फ़ुट गहरी और एक चौथाई मील चौड़ी है, और इसे भारत की पहली मानव निर्मित झील भी कहा जाता है.
Nakki Lake Mount Abu: winter

नक्की झील के निर्माण से जुड़ी एक अत्यंत रोचक किंवदंती है. कहा जाता है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था. 'नख' का अर्थ नाखून होता है, इसीलिए इसका नाम नक्की (Nakhki) झील पड़ा.