कहानी की शुरुआत बचपन के विवाह से होती है. ढोला और मारू का ब्याह बचपन में ही हो जाता है, लेकिन समय के साथ दोनों अलग हो जाते हैं. मारू अपने मन में उस बचपन के बंधन को सहेजे रहती है, जबकि ढोला को लंबे समय तक इसकी याद नहीं रहती. जब उसे इस रिश्ते का स्मरण होता है, तब वह अपने प्रेम को पाने की यात्रा पर निकल पड़ता है.