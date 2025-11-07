राजस्थान के रेगिस्तान में जन्मी वो अमर मोहब्बत, ढोला-मारू की कहानी सुनकर दिल पिघल जाएगा!
Rajasthan Folktales: राजस्थान की अमर लोकगाथा ढोला-मारू नरवर के राजकुमार ढोला और पूगल की राजकुमारी मारू के प्रेम, संघर्ष और विश्वास की कहानी है. रेगिस्तान, ऊंट और उमर सूमरा जैसे पात्र इस कथा को रोमांचक बनाते हैं, जो आज भी लोकगीतों में जीवित है.
Published: Nov 07, 2025, 05:44 PM IST | Updated: Nov 07, 2025, 05:44 PM IST
1/7
Rajasthan Folktales
1/7
राजस्थान की रेत में बसी एक ऐसी लोकगाथा है, जो न सिर्फ प्रेम की कहानी कहती है, बल्कि समर्पण, संघर्ष और विश्वास की मिसाल भी पेश करती है. यह कहानी है नरवर के राजकुमार ढोला और पूगल की राजकुमारी मारू की, जिनका प्यार आज भी राजस्थान की लोक परंपराओं और गीतों में जीवित है.
2/7
Rajasthan Folktales
2/7
कहानी की शुरुआत बचपन के विवाह से होती है. ढोला और मारू का ब्याह बचपन में ही हो जाता है, लेकिन समय के साथ दोनों अलग हो जाते हैं. मारू अपने मन में उस बचपन के बंधन को सहेजे रहती है, जबकि ढोला को लंबे समय तक इसकी याद नहीं रहती. जब उसे इस रिश्ते का स्मरण होता है, तब वह अपने प्रेम को पाने की यात्रा पर निकल पड़ता है.