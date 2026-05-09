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राजस्थान का वो शहर जहां जमीन से निकलता है 'काला सोना'! दुनिया भर में मचाया तहलका, है तगड़ी डिमांड

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 09, 2026, 12:13 PM|Updated: May 09, 2026, 12:13 PM

Rajasthan Quiz: राजस्थान का जालौर जिला दुनिया का पसंदीदा स्टोन हब बन गया है. यहां का पत्थर 100 साल तक अपनी चमक नहीं खोता है. 125 रंगों की वैरायटी और रफ-एंड-टफ मजबूती के कारण यूरोप और खाड़ी देशों में भारी डिमांड है. जानें इसे 'पत्थरों का सोना' क्यों कहते हैं.
 

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Rajasthan Quiz: क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान के रेगिस्तान से निकलने वाला एक पत्थर दुनिया के बड़े-बड़े होटलों, सरकारी इमारतों और विदेशी बाजारों की शान बन सकता है? जालौर का ग्रेनाइट आज अपनी मजबूती, चमक और शानदार क्वालिटी के दम पर 'पत्थरों का सोना' कहलाता है. यहां का पत्थर सिर्फ जमीन से नहीं निकलता, बल्कि करोड़ों का कारोबार और हजारों लोगों की रोजी-रोटी भी साथ लेकर आता है.
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जी हां, राजस्थान का एक ऐसा जिला भी है, जिसे 'एशिया की ग्रेनाइट सिटी' कहा जाता है. अरावली की गोद में बसा जालौर आज सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि दुनिया भर के निर्माण और वास्तुकला की धड़कन बन चुका है. आइए जानते हैं जालौर के इस 'पत्थरों के सोने' से जुड़े कुछ दिलचस्प और अनसुने फैक्ट्स-
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जालौर को एशिया की सबसे बड़ी ग्रेनाइट सिटी होने का गौरव प्राप्त है. यहां करीब 1200 से अधिक फैक्ट्रियां दिन-रात काम करती हैं, जो न केवल भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की जरूरतों को भी पूरा करती हैं.
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जालौर के पहाड़ों से निकलने वाला पत्थर किसी पेंटिंग से कम नहीं है. यहां 125 से भी अधिक रंगों और वैरायटी का ग्रेनाइट मिलता है. इनमें सबसे ज्यादा डिमांड रोजी, चीमा और पी-व्हाइट की है. 'रोज़ पिंक' और 'रॉयल पैराडाइसो' जैसी वैरायटी की मांग यूरोप और खाड़ी देशों में इतनी ज्यादा है कि इसे 'पत्थरों का सोना' कहा जाता है.
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इटैलियन मार्बल जहाँ अपनी नाजुकता के लिए जाने जाते हैं, वहीं जालौर का ग्रेनाइट राजस्थान की पहचान की तरह 'रफ एंड टफ' होता है. सबसे खास बात है कि यह पत्थर 100 साल बाद भी अपनी मूल चमक नहीं खोता. यह पूरी तरह से Acid-Resistant और Scratch-Proof है, यानी न तो तेजाब का इस पर असर होता है और न ही खरोंच का.
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संसद भवन हो, बड़े रेलवे स्टेशन या आलीशान फाइव स्टार होटल, आज देश के हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जालौर का पत्थर अपनी मजबूती की गवाही दे रहा है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह प्राकृतिक रंगों से बना है, जो समय के साथ फीके नहीं पड़ते.
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जालौर का ग्रेनाइट उद्योग न केवल हजारों परिवारों को रोजगार दे रहा है, बल्कि सालाना करोड़ों रुपये का विदेशी मुद्रा भंडार भी देश के खाते में जोड़ रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जालौर के इस उद्योग को यूपी के 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' की तर्ज पर 'ग्रेनाइट पार्क' के रूप में प्रमोट किया जाए, तो जालौर राजस्थान का सबसे अमीर जिला बन सकता है.
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