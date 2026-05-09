/राजस्थान का वो शहर जहां जमीन से निकलता है 'काला सोना'! दुनिया भर में मचाया तहलका, है तगड़ी डिमांड

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Rajasthan Quiz: क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान के रेगिस्तान से निकलने वाला एक पत्थर दुनिया के बड़े-बड़े होटलों, सरकारी इमारतों और विदेशी बाजारों की शान बन सकता है? जालौर का ग्रेनाइट आज अपनी मजबूती, चमक और शानदार क्वालिटी के दम पर 'पत्थरों का सोना' कहलाता है. यहां का पत्थर सिर्फ जमीन से नहीं निकलता, बल्कि करोड़ों का कारोबार और हजारों लोगों की रोजी-रोटी भी साथ लेकर आता है.