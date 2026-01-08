Zee Rajasthan
mobile app

ऊंट के दांत कैसे साफ करते हैं पशुपालक?

Camel Teeth: ऊंट को राजस्थान का जहाज कहा जाता है क्योंकि यह रेगिस्तान में पानी के बिना लंबे समय तक चल और रह सकता है. इसके गद्देदार पैर रेत पर चलने में मदद करते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पशुपालक ऊंट के दांत कैसे साफ करते हैं.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Jan 08, 2026, 03:17 PM IST | Updated: Jan 08, 2026, 03:17 PM IST
1/7

Camel Teeth

Camel Teeth1/7
पशुपालक ऊंट के दांत साफ करने के लिए उसे सख्त चारा जैसे सूखी घास, झाड़ियां और टहनियां चबाने के लिए देते हैं, जो प्राकृतिक रूप से ऊंट के दांत साफ कर देते हैं. ये ऊंट के दांतों पर स्क्रबिंग का काम करते हैं.
2/7

Camel Teeth

Camel Teeth2/7
वहीं, कुछ खास पेड़ की छालें चबाना भी दांतों की सफाई में मदद करता है क्योंकि ऊंट जुगाली करते हैं और उनके दांत चबाने के लिए बने होते हैं. ऊंट रेगिस्तान की शुष्क और गर्म जलवायु में रहने और यात्रा करने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है. इसे रेगिस्तान का 'जहाज' कहा जाता है.