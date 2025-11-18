क्या आप जानते हैं ऊंट की तीसरी पलक कैसे करती है काम ?

Zee Rajasthan
Camel Three Eyelids: क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट की तीन पलकें क्यों होती हैं. यह प्रश्न जितना सरल है, इसका उत्तर उतना ही वैज्ञानिक और रोचक है.

Published: Nov 18, 2025, 06:33 PM IST | Updated: Nov 18, 2025, 06:33 PM IST
क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट की तीन पलकें क्यों होती हैं. यह प्रश्न जितना सरल है, इसका उत्तर उतना ही वैज्ञानिक और रोचक है. रेगिस्तानी वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए ऊंट के शरीर में एक अद्भुत अनुकूलन विकसित हुआ है और उसकी तीन पलकें इसी का एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं.
रेत और धूल से रक्षा

दरअसल ऊंट की आंखें रेगिस्तान में धूल, रेत और कठोर मौसम से बचने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच से घिरी होती हैं. ये तीन पलकें अलग-अलग और महत्वपूर्ण कार्य करती हैं.