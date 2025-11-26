Zee Rajasthan
इंसान के पास 32 तो ऊंट के पास कितने दांत ? चौंका देगा जवाब

Camel Teeth: रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट के कई ऐसे राज हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं. आज हम ऊंट के दांतों के बारे में बात करेंगे. क्या आप जानते हैं कि ऊंट के कितने दांत होते हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Nov 26, 2025, 10:04 AM IST | Updated: Nov 26, 2025, 10:04 AM IST
रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट के कई ऐसे राज हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं. आज हम ऊंट के दांतों के बारे में बात करेंगे. क्या आप जानते हैं कि ऊंट के कितने दांत होते हैं. अगर नहीं जानते तो चलिए जानते हैं. एक वयस्क ऊंट के मुंह में कुल 34 दांत होते हैं.
ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. अपने कठोर वातावरण के अनुकूल होने के लिए ऊंट अद्भुत शारीरिक संरचना रखता है और इसके दांत इसी अनुकूलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.