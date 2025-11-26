इंसान के पास 32 तो ऊंट के पास कितने दांत ? चौंका देगा जवाब

रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट के कई ऐसे राज हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं. आज हम ऊंट के दांतों के बारे में बात करेंगे. क्या आप जानते हैं कि ऊंट के कितने दांत होते हैं. अगर नहीं जानते तो चलिए जानते हैं. एक वयस्क ऊंट के मुंह में कुल 34 दांत होते हैं.