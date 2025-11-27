क्या आप जानते हैं ऊंट की किस उम्र में होती है मौत ? चौंका देगा जवाब

Published: Nov 27, 2025, 10:48 AM IST | Updated: Nov 27, 2025, 10:48 AM IST
Camel age
ऊंट की औसत आयु आमतौर पर 40 से 50 वर्ष तक होती है, जो इसे रेगिस्तानी वातावरण में पाए जाने वाले सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले स्तनधारियों में से एक बनाती है. उनकी यह लंबी आयु उनकी उल्लेखनीय शारीरिक क्षमताओं और कठोर जीवन शैली के कारण संभव होती है.
ऊंट की दीर्घायु के पीछे कई जैविक और अनुकूलन संबंधी कारण हैं. ऊंट को रेगिस्तान में रहने के लिए प्रकृति ने पूरी तरह से अनुकूलित किया है. इसकी तीन पलकें आंखों को धूल और रेत से बचाती हैं और इसकी मोटी चमड़ी इसे अत्यधिक तापमान से बचाती है.