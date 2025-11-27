क्या आप जानते हैं ऊंट की किस उम्र में होती है मौत ? चौंका देगा जवाब

ऊंट की औसत आयु आमतौर पर 40 से 50 वर्ष तक होती है, जो इसे रेगिस्तानी वातावरण में पाए जाने वाले सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले स्तनधारियों में से एक बनाती है. उनकी यह लंबी आयु उनकी उल्लेखनीय शारीरिक क्षमताओं और कठोर जीवन शैली के कारण संभव होती है.