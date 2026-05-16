/सावधान राजस्थान! गर्मी बढ़ते ही घरों में घुस रहे जहरीले सांप, जानिए बचने के देसी जुगाड़

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गर्मियों के मौसम में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जैसे इलाकों में सांपों का घरों में घुस आना एक आम समस्या बन जाती है. तेज गर्मी और सूखे हालात के कारण ये सांप ठंडी और सुरक्षित जगह की तलाश में रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं. कई बार यह स्थिति लोगों के लिए खतरा भी बन जाती है, क्योंकि अचानक घर में सांप दिखने से डर और हादसों का खतरा बढ़ जाता है.