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सावधान राजस्थान! गर्मी बढ़ते ही घरों में घुस रहे जहरीले सांप, जानिए बचने के देसी जुगाड़

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 16, 2026, 05:08 PM|Updated: May 16, 2026, 05:08 PM

Snakes In Rajasthan: गर्मी में बाड़मेर-जैसलमेर जैसे इलाकों में सांप घरों में घुसने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. गांवों में गोबर, राख, लहसुन-प्याज जैसे देसी उपाय अपनाए जाते हैं, लेकिन विशेषज्ञ साफ-सफाई और सतर्कता को ही सबसे सुरक्षित तरीका मानते हैं.

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गर्मियों के मौसम में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जैसे इलाकों में सांपों का घरों में घुस आना एक आम समस्या बन जाती है. तेज गर्मी और सूखे हालात के कारण ये सांप ठंडी और सुरक्षित जगह की तलाश में रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं. कई बार यह स्थिति लोगों के लिए खतरा भी बन जाती है, क्योंकि अचानक घर में सांप दिखने से डर और हादसों का खतरा बढ़ जाता है.
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हालांकि ग्रामीण इलाकों में लोग इस समस्या से निपटने के लिए कई पारंपरिक उपाय अपनाते हैं. घरों के बाहर गोबर का लेप किया जाता है और आसपास राख फैलाई जाती है. माना जाता है कि सांप इन सतहों पर आसानी से नहीं चलते, इसलिए वे घरों के पास आने से बचते हैं. साथ ही ये तरीका मक्खी-मच्छरों और छोटे कीड़ों को भी दूर रखने में मदद करता है.
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इसके अलावा कुछ घरों में लौंग और दालचीनी जैसी तेज खुशबू वाली चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. इन्हें रुई में रखकर घर के कोनों या दरवाजों के पास रखा जाता है. इनकी तेज गंध से न सिर्फ सांप, बल्कि कई तरह के कीड़े-मकोड़े भी दूर रहते हैं.
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कुछ लोग फिटकरी का भी इस्तेमाल करते हैं. फिटकरी को पानी में घोलकर घर के दरवाजों और खिड़कियों के पास छिड़का जाता है. वहीं नाफ्थलीन की गोलियां भी कई जगह रखी जाती हैं, जिससे सांपों के आने की संभावना कम हो जाती है. ग्रामीणों के अनुसार ये उपाय लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं.
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नीम की पत्तियां भी इस समस्या में काफी कारगर मानी जाती हैं. इसकी कड़वी गंध सांपों को पसंद नहीं होती. कई लोग घर के कोनों और दरवाजों पर नीम की पत्तियां रखते हैं. इसके साथ ही कुछ जगहों पर माचिस की तीली भी रखी जाती है, जिसकी तीखी महक सांपों को दूर रखने में मदद करती है.
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इसी तरह लहसुन और प्याज का इस्तेमाल भी किया जाता है. इनमें मौजूद तेज गंध सांपों को दूर भगाने में असरदार मानी जाती है. लोग लहसुन की कलियां या प्याज को काटकर कोनों में रखते हैं या फिर इनका पेस्ट बनाकर पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि ये आसान घरेलू उपाय आज भी काफी हद तक कारगर साबित होते हैं.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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