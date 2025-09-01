Zee Rajasthan
कौन था मुगल इतिहास का सबसे कमजोर बादशाह? जवाब आपको चौंका देगा!

Mughal: हुमायूं को मुगल इतिहास का सबसे कमजोर शासक माना जाता है. 22 वर्ष की उम्र में अनुभवहीन होकर गद्दी संभाली, भाइयों की बगावत और शेरशाह सूरी से पराजय ने उसे निर्वासन में पहुँचा दिया. प्रशासनिक कमजोरियों ने भी उसके शासन को असफल बना दिया.

Sep 01, 2025
हुमायूं

मुगल इतिहास में हुमायूं का नाम अक्सर एक ऐसे सम्राट के रूप में लिया जाता है, जो अपनी कमजोरियों और कठिनाइयों के कारण स्थिर शासन नहीं चला सका. बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं महज 22 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा. इतनी कम उम्र में इतने बड़े साम्राज्य का भार उठाना आसान नहीं था. अनुभव की कमी और कमजोर निर्णय क्षमता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई.
भाईयों से मिली चुनौती

हुमायूं के शासनकाल में सबसे बड़ी चुनौती उसे अपने ही भाइयों से मिली. साम्राज्य के भीतर सत्ता संघर्ष ने उसकी ताकत को कमजोर कर दिया. उसके भाई सत्ता के लिए लालायित थे और उन्होंने विद्रोह भी किया. यह आंतरिक कलह न केवल साम्राज्य की स्थिरता को तोड़ती रही, बल्कि हुमायूं की स्थिति भी डगमगाती गई.