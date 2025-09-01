कौन था मुगल इतिहास का सबसे कमजोर बादशाह? जवाब आपको चौंका देगा!

मुगल इतिहास में हुमायूं का नाम अक्सर एक ऐसे सम्राट के रूप में लिया जाता है, जो अपनी कमजोरियों और कठिनाइयों के कारण स्थिर शासन नहीं चला सका. बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं महज 22 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा. इतनी कम उम्र में इतने बड़े साम्राज्य का भार उठाना आसान नहीं था. अनुभव की कमी और कमजोर निर्णय क्षमता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई.