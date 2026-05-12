Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो चमत्कारी मंदिर! जहां मन्नत पूरी होने पर चढ़ाई जाती है घंटी

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो चमत्कारी मंदिर! जहां मन्नत पूरी होने पर चढ़ाई जाती है घंटी

Edited byArti PatelReported byDeepak Goyal
Published: May 12, 2026, 04:07 PM|Updated: May 12, 2026, 04:07 PM

Do You Know: जयपुर के रूद्रघंटेश्वरी मंदिर में भक्तों की हर मुराद एक घंटी की आवाज़ बनकर टंगी है. मन्नत पूरी होने पर घंटी चढ़ाने की अनोखी परंपरा ने इस घरेलू मंदिर को आस्था का बड़ा केंद्र बना दिया है, जहां 108 चांदी के छत्रों के नीचे माता रानी विराजती हैं.

Rudraghanteshwari Mata Jaipur1/7
गुलाबी नगरी की तंग गलियों में इतिहास और आध्यात्म का ऐसा संगम मिलता है जो अक्सर दुनिया की नज़रों से ओझल रहता है. जयपुर के सूरजपोल बाज़ार स्थित 'दर्जियों का रास्ता' में एक ऐसा ही दरबार है, जिसे लोग 'घंटियों वाली माता' के नाम से पूजते हैं। यह मंदिर किसी विशाल परिसर में नहीं, बल्कि एक साधारण घर के भीतर बना है, लेकिन इसकी ख्याति दूर-दराज के राज्यों तक फैली हुई है.
Rudraghanteshwari Mata Jaipur2/7
मंदिर के पुजारी संजीव कुमार शर्मा ने बताया की कहानी करीब चार दशक पुरानी है. बताया जाता है कि माता महाकालिका की प्रतिमा वर्षों तक मूर्ति मोहल्ले में एक गोदाम में अधूरी अवस्था में पड़ी रही. फिर एक दिव्य संकेत के बाद प्रतिमा को पूर्ण रूप दिया गया और एक साधारण गृहस्थ परिवार के घर में स्थापित किया गया. कहते हैं कि जिस दिन प्रतिमा घर पहुंची, उस दिन बेमौसम बारिश हुई. परिवार असमंजस में था कि घर में काली माता की प्रतिमा कैसे स्थापित की जाए, लेकिन बाद में विद्वान पंडितों की सहमति से विधि-विधान के साथ माता की भाव प्रतिष्ठा हुई. धीरे-धीरे भक्त यहां आने लगे और फिर माता के आदेश स्वरूप मंदिर में घंटियां चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई. सबसे पहले एक भक्त ने घंटी अर्पित की. उसके बाद जैसे-जैसे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती गईं, मंदिर घंटियों से भरता चला गया.
Rudraghanteshwari Mata Jaipur3/7
आज मंदिर में लगी हर घंटी किसी की नौकरी लगने, किसी की शादी होने, किसी को संतान सुख मिलने या किसी बीमारी से राहत मिलने की कहानी सुनाती है. माता रूद्र घंटेश्वरी 108 चांदी के छत्रों की छाया में विराजती हैं. उनके चारों ओर भगवान शिव के 108 नामों से विभूषित रूद्र घंटिकाएं लगी हुई हैं. मंदिर का पूरा दरबार घंटियों की झंकार से ऐसा लगता है मानो आस्था स्वयं यहां स्वर बनकर गूंज रही हो.
Rudraghanteshwari Mata Jaipur4/7
दिलचस्प बात यह है कि यह मंदिर किसी विशाल परिसर में नहीं.बल्कि एक सामान्य घर के भीतर बना हुआ है. लेकिन आस्था ऐसी कि जयपुर ही नहीं दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. मंदिर में प्रवेश करते ही घंटियों की गूंज ऐसा एहसास कराती है मानो पूरा दरबार भक्तों की प्रार्थनाओं से जीवंत हो उठा हो. माता रूद्रघंटेश्वरी 108 चांदी के छत्रों के नीचे विराजमान हैं.
Rudraghanteshwari Mata Jaipur5/7
मंदिर से जुड़ी सबसे चर्चित मान्यता यह है कि स्थापना के बाद मातेश्वरी ने आदेश दिया मेरे मंदिर में 108 घंटियां लगाओ. इसके बाद भक्तों ने घंटियां चढ़ानी शुरू कर दीं. सबसे पहली घंटी भक्त नंदकिशोर वर्मा ने चढ़ाई थी. देखते ही देखते यह परंपरा इतनी लोकप्रिय हुई कि 108 घंटियों का संकल्प पूरा हो गया और माता का नाम पड़ गया रूद्रघंटेश्वरी महाकालिका. आज हालात ये हैं कि मंदिर में घंटियां लगाने के लिए जगह कम पड़ रही है.लेकिन भक्तों की श्रद्धा लगातार बढ़ रही है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं का दावा है कि नौकरी, विवाह, संतान सुख और बीमारी से राहत जैसी मनोकामनाएं पूरी होने पर लोग वापस आकर घंटी जरूर चढ़ाते हैं.
Rudraghanteshwari Mata Jaipur6/7
चैत्र और शारदीय नवरात्र के दौरान मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं. कन्या पूजन, दुर्गा पाठ और भजन संध्या के बीच पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में डूब जाता है. घंटियों की लगातार गूंज इस मंदिर को जयपुर के सबसे अनोखे आस्था केंद्रों में शामिल कर चुकी है.
Rudraghanteshwari Mata Jaipur7/7
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या दवा/घरेलू उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लिया करें. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Tags:
do you know
Rajasthan news
sikar news

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोटा में खनन माफिया की खुलेआम दादागिरी, महिला पटवारी के सामने चली JCB

कोटा में खनन माफिया की खुलेआम दादागिरी, महिला पटवारी के सामने चली JCB

Rajasthan crime
2

कोटा अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का मामला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ली उच्च स्तरीय बैठक

Kota news
3

'DM अंकल… हमारा रास्ता बनवा दो'- स्कूली बच्चियों ने डीग कलेक्टर से लगाई गुहार

Deeg news
4

राजस्थान बनेगा जल सुरक्षित राज्य! 25 हजार करोड़ की मेगा PKC परियोजना से बदलेगी तस्वीर

jaipur news
5

CBI के हाथ में NEET पेपर लीक केस, क्या डिटेन हुए 13 लोगों से खुलेंगे कई राज?

Rajasthan news