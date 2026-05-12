/क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो चमत्कारी मंदिर! जहां मन्नत पूरी होने पर चढ़ाई जाती है घंटी

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मंदिर के पुजारी संजीव कुमार शर्मा ने बताया की कहानी करीब चार दशक पुरानी है. बताया जाता है कि माता महाकालिका की प्रतिमा वर्षों तक मूर्ति मोहल्ले में एक गोदाम में अधूरी अवस्था में पड़ी रही. फिर एक दिव्य संकेत के बाद प्रतिमा को पूर्ण रूप दिया गया और एक साधारण गृहस्थ परिवार के घर में स्थापित किया गया. कहते हैं कि जिस दिन प्रतिमा घर पहुंची, उस दिन बेमौसम बारिश हुई. परिवार असमंजस में था कि घर में काली माता की प्रतिमा कैसे स्थापित की जाए, लेकिन बाद में विद्वान पंडितों की सहमति से विधि-विधान के साथ माता की भाव प्रतिष्ठा हुई. धीरे-धीरे भक्त यहां आने लगे और फिर माता के आदेश स्वरूप मंदिर में घंटियां चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई. सबसे पहले एक भक्त ने घंटी अर्पित की. उसके बाद जैसे-जैसे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती गईं, मंदिर घंटियों से भरता चला गया.