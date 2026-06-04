/क्या आप जानते हैं? जयपुर मेट्रो की 3 खास बातें, जिनके आगे एशिया की बड़ी-बड़ी मेट्रो भी फेल!

Jaipur Metro Quiz: जयपुर मेट्रो ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई अनोखे रिकॉर्ड बनाए. एशिया में पहली बार सड़क, एलिवेटेड रोड और मेट्रो का त्रिस्तरीय ढांचा समानांतर विकसित किया गया. कंटीलीवर तकनीक से बने स्टेशन और देश के सबसे शार्प मेट्रो कर्व ने इसे देश की सबसे खास मेट्रो में शामिल किया गया.
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जयपुर मेट्रो सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का ऐसा मॉडल है जिसने एशिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. जयपुर मेट्रो के कई ऐसे रिकॉर्ड सामने आए हैं, जो इसे अन्य शहरों की मेट्रो परियोजनाओं से अलग बनाते हैं. खास बात यह है कि यहां ट्रैफिक प्रबंधन और निर्माण तकनीक के ऐसे प्रयोग किए गए हैं, जो अब तक एशिया में कहीं और देखने को नहीं मिले हैं.
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जयपुर मेट्रो में पहली बार ट्रैफिक की त्रिस्तरीय व्यवस्था विकसित की गई. जिसमें सबसे नीचे सामान्य सड़क पर वाहन चलते हैं, उसके ऊपर एलिवेटेड रोड और सबसे ऊपरी स्तर पर मेट्रो ट्रेन दौड़ती है. इस तरह की व्यवस्था एशिया में पहली बार समानांतर रूप से विकसित की गई. इससे शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया था.
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हालांकि कुछ अन्य शहरों में सड़क, एलिवेटेड रोड और मेट्रो का ढांचा मौजूद है, लेकिन वहां यह व्यवस्था एक-दूसरे को क्रॉस करती है. जयपुर में सड़क, एलिवेटेड रोड और मेट्रो कॉरिडोर एक ही दिशा में समानांतर रूप से विकसित किए गए. जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के अनुसार इस तरह की संरचना एशिया में बेहद दुर्लभ मानी गई थी.
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जयपुर मेट्रो की एक और खास उपलब्धि इसके स्टेशन हैं. यहां सभी मेट्रो स्टेशन एक ही कतार में बने खंभों पर तैयार किए गए थे. इसके लिए अलग से जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ी. सड़क के बीच डिवाइडर पर बनाए गए पिलरों के ऊपर ही स्टेशन विकसित किए गए, जिससे जगह की बचत हुई है और यातायात पर भी कम असर पड़ा.
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इस निर्माण में कंटीलीवर तकनीक का उपयोग किया गया. इस तकनीक की मदद से स्टेशन को एक तरफ से संतुलित करते हुए तैयार किया गया. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भविष्य में सड़क चौड़ी करने या अन्य विकास कार्यों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध रहेगी. यही वजह है कि इस मॉडल को शहरी विकास के लिहाज से काफी उपयोगी माना गया.
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जयपुर मेट्रो एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया. यहां मेट्रो ट्रैक पर देश का सबसे शार्प कर्व यानी सबसे अधिक घुमावदार मोड़ बनाया गया था. स्टेशन से सिंधी कैंप की ओर जाते समय करीब 120 रेडियस का घुमाव आता है, जिसे इंजीनियरिंग की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माना जाता है. बता दें कि जयपुर मेट्रो का संचालन जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (JMRC) करता है.
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हालांकि इस घुमाव से यात्रियों की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा. मेट्रो को इस हिस्से में कम गति से चलाया जाता है और अधिकतम रफ्तार करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है. विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों के कारण यह मोड़ पूरी तरह सुरक्षित है. जयपुर मेट्रो के ये नए रिकॉर्ड इसे एशिया की सबसे अनोखी मेट्रो परियोजनाओं में शामिल करती है.