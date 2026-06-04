/क्या आप जानते हैं? जयपुर मेट्रो की 3 खास बातें, जिनके आगे एशिया की बड़ी-बड़ी मेट्रो भी फेल!

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Jaipur Metro Unique Quiz जयपुर मेट्रो सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का ऐसा मॉडल है जिसने एशिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. जयपुर मेट्रो के कई ऐसे रिकॉर्ड सामने आए हैं, जो इसे अन्य शहरों की मेट्रो परियोजनाओं से अलग बनाते हैं. खास बात यह है कि यहां ट्रैफिक प्रबंधन और निर्माण तकनीक के ऐसे प्रयोग किए गए हैं, जो अब तक एशिया में कहीं और देखने को नहीं मिले हैं.