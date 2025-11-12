क्या आप जानते हैं, रामबाग पैलेस जयपुर का एक रात का किराया कितना है ?

Published: Nov 12, 2025, 11:44 PM IST | Updated: Nov 12, 2025, 11:44 PM IST
Rambagh Palace
राजस्थान की राजधानी जयपुर अपनी खूबसूरत हवेलियों, किलों और राजशाही परंपराओं के साथ-साथ अपनी लग्जरी होटलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. इन्हीं में से एक है. होटल रामबाग पैलेस जो जयपुर के रामबाग सर्किल पर स्थित है और भारत के सबसे आलीशान होटलों में से एक माना जाता है.
रामबाग पैलेस पहले जयपुर के महाराजा का शाही निवास था. बाद में इसे ताज ग्रुप ऑफ होटल्स ने एक विश्वस्तरीय हेरिटेज लग्जरी होटल में तब्दील किया. यह होटल अपनी राजस्थानी आर्किटेक्चर, शानदार इंटीरियर और रॉयल हॉस्पिटैलिटी के लिए मशहूर है.