क्या आप जानते हैं, रामबाग पैलेस जयपुर का एक रात का किराया कितना है ?

राजस्थान की राजधानी जयपुर अपनी खूबसूरत हवेलियों, किलों और राजशाही परंपराओं के साथ-साथ अपनी लग्जरी होटलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. इन्हीं में से एक है. होटल रामबाग पैलेस जो जयपुर के रामबाग सर्किल पर स्थित है और भारत के सबसे आलीशान होटलों में से एक माना जाता है.