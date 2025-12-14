Do You Know: कीड़े की मदद से ख़ूबसूरती निखार देते हैं जयपुर के लोग, कीमती बना देते हैं कांच

Published: Dec 14, 2025, 09:04 AM IST | Updated: Dec 14, 2025, 09:04 AM IST
खास बात यह है कि ये चूड़ियां एक छोटे कीड़े की मदद से बनती हैं! लाख (Lac) एक प्राकृतिक रेजिन है, जो मादा लाख कीट (Kerria lacca) द्वारा पेड़ों की टहनियों पर स्रावित किया जाता है. यह कीट बेर, पलाश, पीपल जैसे पेड़ों पर रहता है और अपनी सुरक्षा के लिए यह चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, जो सूखकर लाख बन जाता है.
लाख कीट शहद बनाने वाली मधुमक्खी की तरह काम करता है. मादा कीट पेड़ की टहनियों पर अंडे देती है और रेजिन स्रावित करती है, जो कीटों को सुरक्षा प्रदान करता है. साल में दो बार यह प्रक्रिया होती है.