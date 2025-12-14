Do You Know: कीड़े की मदद से ख़ूबसूरती निखार देते हैं जयपुर के लोग, कीमती बना देते हैं कांच

खास बात यह है कि ये चूड़ियां एक छोटे कीड़े की मदद से बनती हैं! लाख (Lac) एक प्राकृतिक रेजिन है, जो मादा लाख कीट (Kerria lacca) द्वारा पेड़ों की टहनियों पर स्रावित किया जाता है. यह कीट बेर, पलाश, पीपल जैसे पेड़ों पर रहता है और अपनी सुरक्षा के लिए यह चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, जो सूखकर लाख बन जाता है.