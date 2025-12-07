क्या आप जानते हैं, राजस्थान में पत्थर से दही बना लेते है लोग, जानें कैसे ?

Published: Dec 07, 2025, 03:48 PM IST | Updated: Dec 07, 2025, 03:48 PM IST
Haburiya Bhata Jaisalmer
राजस्थान हमेशा से ही अपनी अनोखी परंपराओं और भौगोलिक रहस्यों के लिए जाना जाता है. इसी क्रम में, जैसलमेर से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर स्थित हाबूर गांव (अब पूनम नगर) में एक ऐसा चौंकाने वाला रहस्य छिपा है, जहां के लोग एक विशेष पत्थर का उपयोग करके बिना जामुन (Curd Culture) के ही दूध से दही जमा लेते हैं.
इस खास जीवाश्म पत्थर को स्थानीय भाषा में 'हाबूरिया भाटा' या 'स्वर्णागिरी' कहा जाता है. आम धारणा के विपरीत, यह कोई जादू नहीं, बल्कि लाखों साल पुरानी प्राकृतिक संरचना का परिणाम है.