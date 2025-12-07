क्या आप जानते हैं, राजस्थान में पत्थर से दही बना लेते है लोग, जानें कैसे ?

राजस्थान हमेशा से ही अपनी अनोखी परंपराओं और भौगोलिक रहस्यों के लिए जाना जाता है. इसी क्रम में, जैसलमेर से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर स्थित हाबूर गांव (अब पूनम नगर) में एक ऐसा चौंकाने वाला रहस्य छिपा है, जहां के लोग एक विशेष पत्थर का उपयोग करके बिना जामुन (Curd Culture) के ही दूध से दही जमा लेते हैं.