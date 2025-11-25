क्या आपने देखा हैं राजस्थान का रोमांटिक महल, जो रात में किसी परीलोक से कम नहीं होता?

राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत दुनिया भर में एक अलग पहचान रखती है, और इस विरासत का एक अनूठा रत्न है-जल महल. यह अद्भुत संरचना मानसागर झील के ठीक बीच में बनी है और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह पानी पर तैर रहा हो. सर्दियों का सुहावना मौसम इसके मनमोहक नज़ारों का आनंद लेने के लिए सबसे बेहतरीन समय है, जो आपकी ट्रिप को यादगार बना देगा.