क्या आपने देखा हैं राजस्थान का रोमांटिक महल, जो रात में किसी परीलोक से कम नहीं होता?

Rajasthan Tourism: जयपुर का जल महल 18वीं सदी में महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा मानसागर झील के बीच बनवाया गया था. यह महल पानी पर तैरता प्रतीत होता है और अपनी राजपूत स्थापत्य और रात की रंगीन रौशनी के कारण सर्दियों में घूमने का एक रोमांटिक स्थल है.

Published: Nov 25, 2025, 04:05 PM IST | Updated: Nov 25, 2025, 04:05 PM IST
राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत दुनिया भर में एक अलग पहचान रखती है, और इस विरासत का एक अनूठा रत्न है-जल महल. यह अद्भुत संरचना मानसागर झील के ठीक बीच में बनी है और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह पानी पर तैर रहा हो. सर्दियों का सुहावना मौसम इसके मनमोहक नज़ारों का आनंद लेने के लिए सबसे बेहतरीन समय है, जो आपकी ट्रिप को यादगार बना देगा.
जल महल का निर्माण 18वीं सदी में जयपुर के शासक महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था. अपनी विशिष्ट स्थिति और सुंदरता के कारण, इसे 'रोमांटिक महल' के नाम से भी जाना जाता था. यह महल महाराजा और उनकी रानियों के लिए खास वक्त बिताने और राजसी उत्सव मनाने का एक निजी ठिकाना था.