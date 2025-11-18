क्या आप जानते हैं अरब सागर से सीधा जुड़ने वाला है राजस्थान? इस जिले में बनेगा पोर्ट
Rajasthan Quiz: राजस्थान एक नया इतिहास रचने वाला है, जिसके लिए प्रदेश सरकार तैयारियां कर रही है. अब राजस्थान को अरब सागर से सीधा जुड़ने की काम किया जा रहा है, जिसके जरिए अब राज्य समुद्री रास्ते के सफर तय करेगा.
Published: Nov 18, 2025, 07:36 PM IST | Updated: Nov 18, 2025, 07:36 PM IST
1/10
Rajasthan Quiz
1/10
राजस्थान अब समुद्री रास्ते से भी औद्योगिक विकास, व्यापार और आर्थिक समृद्धि का सफर तय करेगा. इसमें जालोर जिला कच्छ की खाड़ी के जरिए अरब सागर से सीधे जुड़ेगा. इसके लिए जालोर में इनलैंड पोर्ट (वॉटर-वे) तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है.
2/10
Rajasthan Quiz
2/10
केंद्र और राज्य सरकार के मध्य बेहतर समन्वय से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में यह निर्माण एक ऐतिहासिक परिवर्तनकारी साबित हो सकेगा. यहां से उद्योग, लॉजिस्टिक्स, रोजगार और जलमार्ग कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत होगी.