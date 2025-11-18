क्या आप जानते हैं अरब सागर से सीधा जुड़ने वाला है राजस्थान? इस जिले में बनेगा पोर्ट

राजस्थान अब समुद्री रास्ते से भी औद्योगिक विकास, व्यापार और आर्थिक समृद्धि का सफर तय करेगा. इसमें जालोर जिला कच्छ की खाड़ी के जरिए अरब सागर से सीधे जुड़ेगा. इसके लिए जालोर में इनलैंड पोर्ट (वॉटर-वे) तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है.