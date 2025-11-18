Zee Rajasthan
mobile app

क्या आप जानते हैं अरब सागर से सीधा जुड़ने वाला है राजस्थान? इस जिले में बनेगा पोर्ट

Rajasthan Quiz: राजस्थान एक नया इतिहास रचने वाला है, जिसके लिए प्रदेश सरकार तैयारियां कर रही है. अब राजस्थान को अरब सागर से सीधा जुड़ने की काम किया जा रहा है, जिसके जरिए अब राज्य समुद्री रास्ते के सफर तय करेगा. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 18, 2025, 07:36 PM IST | Updated: Nov 18, 2025, 07:36 PM IST
1/10

Rajasthan Quiz

Rajasthan Quiz1/10
राजस्थान अब समुद्री रास्ते से भी औद्योगिक विकास, व्यापार और आर्थिक समृद्धि का सफर तय करेगा. इसमें जालोर जिला कच्छ की खाड़ी के जरिए अरब सागर से सीधे जुड़ेगा. इसके लिए जालोर में इनलैंड पोर्ट (वॉटर-वे) तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है.
2/10

Rajasthan Quiz

Rajasthan Quiz2/10
केंद्र और राज्य सरकार के मध्य बेहतर समन्वय से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में यह निर्माण एक ऐतिहासिक परिवर्तनकारी साबित हो सकेगा. यहां से उद्योग, लॉजिस्टिक्स, रोजगार और जलमार्ग कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत होगी.