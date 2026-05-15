/सिर्फ पत्थरों की ढांचा नहीं! जयपुर की इस इमारत में छिपे हैं 5 यंत्र, बताते हैं भविष्य के सारे राज!

Rajasthan Quiz Jantar Mantar: जयपुर का जंतर-मंतर 1734 में बना दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की वेधशाला है. यहां के यंत्र समय, ग्रह-नक्षत्र और मौसम तक का अंदाजा लगाते थे. सम्राट यंत्र, जय प्रकाश यंत्र जैसे उपकरण इसे खास बनाते हैं और आज भी लोग इसकी सटीकता देखकर हैरान रह जाते हैं.
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जयपुर का जंतर-मंतर सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, बल्कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर से बनी वेधशाला भी माना जाता है. इसे 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था. दिलचस्प बात ये है कि उस समय बने ये यंत्र आज के आधुनिक सिस्टम जैसे ही काम करते थे. यहां से समय, ग्रहों की स्थिति और कई तरह की खगोलीय जानकारी निकाली जाती थी.
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कई लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि इसके यंत्र सिर्फ घड़ी या दिशा बताने तक सीमित नहीं हैं. कहा जाता है कि इनसे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि मानसून कैसा रहेगा और ग्रह-नक्षत्र आपकी राशि पर क्या असर डाल सकते हैं. इसी वजह से इसे रहस्यमयी जगह भी माना जाता है.
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सबसे मशहूर यंत्रों में सम्राट यंत्र आता है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी धूपघड़ी भी कहा जाता है. इसकी ऊंचाई करीब 90 फीट है. इसकी खास बात ये है कि सूरज की छाया हर सेकंड बहुत ही छोटी दूरी तय करती है, जिससे समय की बेहद सटीक गणना होती है. आज की डिजिटल घड़ियों से भी इसकी सटीकता की तुलना की जाती है.
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इसके बाद आता है जय प्रकाश यंत्र, जो देखने में दो बड़े कटोरे जैसा लगता है. यह असल में आसमान का नक्शा समझने के लिए बनाया गया था. पुराने समय में खगोलशास्त्री इसमें उतरकर तारों और ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करते थे. इसे महाराजा जयसिंह ने खुद डिजाइन करवाया था.
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एक और खास हिस्सा है राशि वलय यंत्र, जिसमें 12 राशियों के अलग-अलग छोटे यंत्र बने हुए हैं. हर यंत्र एक राशि को दर्शाता है. उस समय इनका इस्तेमाल यह समझने के लिए किया जाता था कि कौन सा ग्रह किस राशि में कब प्रवेश करेगा और उसका क्या असर होगा.
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राम यंत्र भी यहां का एक दिलचस्प उपकरण है. इसमें दो बड़े बेलनाकार ढांचे होते हैं जिनके बीच खाली जगह छोड़ी गई है. इसी खाली हिस्से से अंदर जाकर खगोलशास्त्री सूरज और चांद की ऊंचाई का अंदाजा लगाते थे. इसके अलावा, जंतर-मंतर को सिर्फ समय या ग्रह देखने के लिए नहीं बल्कि मौसम और मानसून का अनुमान लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था. यहां के यंत्रों से हवा और आकाशीय गतिविधियों को देखकर मौसम का अंदाजा लगाया जाता था.