/सिर्फ पत्थरों की ढांचा नहीं! जयपुर की इस इमारत में छिपे हैं 5 यंत्र, बताते हैं भविष्य के सारे राज!

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राम यंत्र भी यहां का एक दिलचस्प उपकरण है. इसमें दो बड़े बेलनाकार ढांचे होते हैं जिनके बीच खाली जगह छोड़ी गई है. इसी खाली हिस्से से अंदर जाकर खगोलशास्त्री सूरज और चांद की ऊंचाई का अंदाजा लगाते थे. इसके अलावा, जंतर-मंतर को सिर्फ समय या ग्रह देखने के लिए नहीं बल्कि मौसम और मानसून का अनुमान लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था. यहां के यंत्रों से हवा और आकाशीय गतिविधियों को देखकर मौसम का अंदाजा लगाया जाता था.