/क्या आप जानते हैं? यूपी में ही नहीं… राजस्थान में भी है एक ताजमहल! देखें Photos

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स्मारक के ठीक पास एक छोटी और शांत झील है, जिसका निर्माण महाराजा अभय सिंह (1724-1749) के काल में हुआ था. झील का नीला पानी सफेद संगमरमर के प्रतिबिंब को और निखारता है. लाल घोटू पत्थर के ऊंचे चबूतरे पर बना यह भवन सुंदर बगीचों और फव्वारों से घिरा है, जो यहां आने वाले पर्यटकों को शांति का अहसास कराता है.