/क्या आप जानते हैं? यूपी में ही नहीं… राजस्थान में भी है एक ताजमहल! देखें Photos

Do You Know: जोधपुर का जसवंत थड़ा अपनी धवल सुंदरता के कारण 'मारवाड़ का ताजमहल' कहलाता है. महाराजा सरदार सिंह द्वारा निर्मित यह स्मारक सफेद संगमरमर की अद्भुत नक्काशी, शांत झील और राजसी छतरियों के लिए विश्वभर के पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है.
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जब भी 'ताजमहल' का नाम आता है, जहन में आगरा की तस्वीर उभरती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर में भी संगमरमर का एक ऐसा ही अद्भुत नमूना मौजूद है? मेहरानगढ़ किले की तलहटी में स्थित 'जसवंत थड़ा' को इसकी बेमिसाल नक्काशी और भव्यता के कारण 'मारवाड़ का ताजमहल' कहा जाता है.
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जसवंत थड़ा केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक बेटे का अपने पिता के प्रति सम्मान का प्रतीक है.इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उनके पुत्र महाराजा सरदार सिंह ने साल 1906 में करवाया था.
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यह स्मारक सफेद संगमरमर की ऐसी बारीक नक्काशीदार चादरों से बना है कि सूर्य की किरणें पत्थर को चीरती हुई इसके भीतर तक प्रवेश करती हैं, जिससे पूरा परिसर दिव्य रोशनी से भर जाता है. जसवंत थड़ा के चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता इसे और भी खास बनाती है.
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स्मारक के ठीक पास एक छोटी और शांत झील है, जिसका निर्माण महाराजा अभय सिंह (1724-1749) के काल में हुआ था. झील का नीला पानी सफेद संगमरमर के प्रतिबिंब को और निखारता है. लाल घोटू पत्थर के ऊंचे चबूतरे पर बना यह भवन सुंदर बगीचों और फव्वारों से घिरा है, जो यहां आने वाले पर्यटकों को शांति का अहसास कराता है.
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कभी केवल राजघराने के मोक्षधाम (शमशान घाट) के रूप में पहचाना जाने वाला यह स्थान आज कला का केंद्र है.स्मारक के भीतर जोधपुर के नरेशों की वंशावलियों के चित्र लगे हैं, जो मारवाड़ के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं.
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यहां महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय से लेकर महाराजा हनवंत सिंह तक की सफेद पत्थर की छतरियां बनी हुई हैं. साथ ही महारानियों के स्मारक भी वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत हैं.
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यह मेहरानगढ़ किले के प्रवेश द्वार से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर.जोधपुर राजघराना सूर्यवंशी रहा है, इसलिए सुबह और शाम की सुनहरी रोशनी में इस स्मारक की चमक देखते ही बनती है.