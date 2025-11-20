क्या आप जानते हैं कैसे 7 मिनट में धुल जाती है जोधपुर में 22 डिब्बों वाली ट्रेन ?
Jodhpur News : उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल स्थित भगत की कोठी कोचिंग डिपो में ढाई करोड़ रुपए की लागत से स्थापित ऑटोमैटिक कोच वॉशिंग प्लांट से ट्रेनों की बाहरी सफाई अब पहले से कहीं अधिक तेज, सटीक और पर्यावरण-अनुकूल हो गई है.
Published: Nov 20, 2025, 01:02 PM IST | Updated: Nov 20, 2025, 01:02 PM IST
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि यह पूर्णत: स्वचालित प्रणाली हाई-प्रेशर जेट,डिटर्जेंट स्प्रे,ब्रशिंग, रिंसिंग, वाइपर और ब्लोअर जैसे कई चरणों के माध्यम से 24 कोच की एक ट्रेन को मात्र 7-10 मिनट में साफ कर देती है.