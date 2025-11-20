क्या आप जानते हैं कैसे 7 मिनट में धुल जाती है जोधपुर में 22 डिब्बों वाली ट्रेन ?

Jodhpur News : उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल स्थित भगत की कोठी कोचिंग डिपो में ढाई करोड़ रुपए की लागत से स्थापित ऑटोमैटिक कोच वॉशिंग प्लांट से ट्रेनों की बाहरी सफाई अब पहले से कहीं अधिक तेज, सटीक और पर्यावरण-अनुकूल हो गई है.