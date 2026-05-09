/राजस्थान के इस शहर में मकानों का रंग 'नीला' ही क्यों है? 99% लोग नहीं जानते असली वजह!

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पुराने समय में यहां घरों के निर्माण में काफी पत्थर और लकड़ी का प्रयोग होता था, जहां दीमक का खतरा ज्यादा रहता था. बता दें कि लोग चूने की पुताई में कॉपर सल्फेट मिलाते थे, जिसे स्थानीय भाषा में 'नीला थोथा' कहा जाता है. यह एक बेहतरीन कीटनाशक है जो न केवल दीमक को घर से दूर रखता है, बल्कि अन्य कीड़े-मकोड़ों को भी दीवारों के पास नहीं आने देता.