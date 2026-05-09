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राजस्थान के इस शहर में मकानों का रंग 'नीला' ही क्यों है? 99% लोग नहीं जानते असली वजह!

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 09, 2026, 11:30 AM|Updated: May 09, 2026, 11:31 AM

Rajasthan Quiz: जोधपुर के 'ब्लू सिटी' होने के पीछे गर्मी से बचाव और दीमक से सुरक्षा जैसे वैज्ञानिक कारण हैं. चूने में कॉपर सल्फेट मिलाने से घर ठंडे रहते हैं और कीड़े दूर भागते हैं. ऐतिहासिक रूप से यह ब्राह्मणों की पहचान थी, जो अब शहर की संस्कृति बन गई है.

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राजस्थान का 'सन सिटी' यानी जोधपुर अपनी भव्यता और मेहरानगढ़ किले के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन यहां की सबसे अनोखी पहचान है-नीले रंग के घर. किले की ऊंचाई से देखने पर ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान के बीच नीले रंग का कोई समंदर हिलोरे ले रहा हो. प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने तो इसे 'ए ब्लू सिटी' (A Blue City) तक कह डाला था.
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लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यहां के लोग अपने घरों को केवल नीला ही क्यों रंगते हैं? इसके पीछे सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि ठोस वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण छिपे हैं.
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जोधपुर, थार रेगिस्तान के मुहाने पर स्थित है जहां पारा अक्सर 45-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. आएइ जानते हैं इस खूबसूरत शहर के बारे में-
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विज्ञान के अनुसार, सफेद के बाद नीला रंग सूर्य की किरणों को सबसे बेहतर तरीके से परावर्तित (Reflect) करता है. चूने के साथ नीला रंग मिलाने से घर की दीवारें सूरज की तपिश को सोखती नहीं हैं, जिससे रेगिस्तानी गर्मी में भी घर के अंदर का तापमान काफी कम और ठंडा बना रहता है.
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पुराने समय में यहां घरों के निर्माण में काफी पत्थर और लकड़ी का प्रयोग होता था, जहां दीमक का खतरा ज्यादा रहता था. बता दें कि लोग चूने की पुताई में कॉपर सल्फेट मिलाते थे, जिसे स्थानीय भाषा में 'नीला थोथा' कहा जाता है. यह एक बेहतरीन कीटनाशक है जो न केवल दीमक को घर से दूर रखता है, बल्कि अन्य कीड़े-मकोड़ों को भी दीवारों के पास नहीं आने देता.
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धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, शुरुआत में जोधपुर के ब्राह्मणों ने अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए अपने घरों को नीला रंगना शुरू किया था.नीले रंग को भगवान शिव (नीलकंठ) का प्रतीक माना जाता है. साथ ही, नीला रंग शांति और शीतलता का भी सूचक है. समय के साथ यह परंपरा इतनी लोकप्रिय हुई कि आज पूरा शहर इसी रंग में रंग गया है.
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विश्व प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग जोधपुर की इस सुंदरता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी चर्चित किताब 'किम' (Kim) के कुछ हिस्सों में इस क्षेत्र का उल्लेख किया है. उन्होंने मेहरानगढ़ की प्राचीर से इस नीले मंजर को देखकर इसे दुनिया का सबसे अनोखा दृश्य बताया था.
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