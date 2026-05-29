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क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह शहर अपनी मिर्चों के लिए है दुनिया में फेमस!

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 29, 2026, 11:10 PM|Updated: May 29, 2026, 11:10 PM

Rajasthan Mirch City: जोधपुर के मथानिया की लाल मिर्च अपने तीखे स्वाद और गहरे लाल रंग के लिए मशहूर है. यह न केवल राजस्थान बल्कि विदेशों तक निर्यात होती है. पारंपरिक खेती और जैविक तरीकों से इसकी गुणवत्ता बनी रहती है, जिससे इसे प्रीमियम पहचान मिली है.

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Rajasthan Mirch City

राजस्थान अपने पारंपरिक स्वाद और मसालों के लिए काफी मशहूर है, और इन्हीं में जोधपुर जिले का मथानिया इलाका लाल मिर्च के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खास पहचान रखता है. मथानिया की लाल मिर्च अपने तीखे स्वाद, गहरे लाल रंग और अलग खुशबू के कारण बहुत लोकप्रिय है. इसी वजह से यह मिर्च राजस्थान से बाहर कई देशों तक भी भेजी जाती है.
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जोधपुर शहर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा मथानिया गांव इस खास मिर्च की खेती का बड़ा केंद्र माना जाता है. यहां की मिट्टी और मौसम इस फसल के लिए बेहद अनुकूल माने जाते हैं, जिससे मिर्च की क्वालिटी काफी बेहतर हो जाती है. यहां के किसान लंबे समय से इसकी खेती करते आ रहे हैं और इसे अपनी खास पहचान बना चुके हैं.
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मथानिया की लाल मिर्च का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पारंपरिक राजस्थानी खाने में किया जाता है. खासकर “लाल मांस” जैसे व्यंजन और तीखी चटनियों में इसका उपयोग स्वाद को और बढ़ा देता है. इसके अलावा अचार और सूखी मिर्च के रूप में भी इसकी काफी मांग रहती है. इसका तीखापन और रंग खाने को अलग ही पहचान देता है.
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इस मिर्च की एक खास बात यह भी है कि इसकी खेती आज भी पारंपरिक तरीकों से की जाती है. कई किसान जैविक खेती को अपनाते हैं, जिससे इसकी शुद्धता और गुणवत्ता बनी रहती है. यही कारण है कि बाजार में मथानिया की मिर्च को प्रीमियम दर्जा दिया जाता है.
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राजस्थान में मिर्च के कारोबार की बात करें तो नागौर जिले का मिर्ची बाजार भी काफी प्रसिद्ध है. यहां बड़ी मात्रा में मिर्च का व्यापार होता है और कई राज्यों से व्यापारी यहां खरीदारी के लिए पहुंचते हैं. इससे किसानों को अपनी फसल का अच्छा दाम मिल जाता है और उन्हें सीधा फायदा होता है.
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मथानिया की लाल मिर्च राजस्थान की एक खास पहचान बन चुकी है. इसकी बढ़ती मांग इसे देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी एक अलग स्थान दिला रही है. आने वाले समय में इसके उत्पादन और व्यापार में और ज्यादा विस्तार की संभावनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं.
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