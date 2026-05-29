/क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह शहर अपनी मिर्चों के लिए है दुनिया में फेमस!

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Rajasthan Mirch City जोधपुर शहर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा मथानिया गांव इस खास मिर्च की खेती का बड़ा केंद्र माना जाता है. यहां की मिट्टी और मौसम इस फसल के लिए बेहद अनुकूल माने जाते हैं, जिससे मिर्च की क्वालिटी काफी बेहतर हो जाती है. यहां के किसान लंबे समय से इसकी खेती करते आ रहे हैं और इसे अपनी खास पहचान बना चुके हैं.