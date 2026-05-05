/क्या आप जानते हैं? किस शहर को कहते हैं ‘मार्बल सिटी’

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राजस्थान अपनी वीरगाथाओं के साथ-साथ अपने बेशकीमती पत्थरों के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है. यहां का सफेद और चमकदार संगमरमर अपनी कभी न कम होने वाली रंगत के कारण वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के किस शहर को 'मार्बल सिटी ऑफ इंडिया' कहा जाता है?