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क्या आप जानते हैं? किस शहर को कहते हैं ‘मार्बल सिटी’

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 05, 2026, 01:38 PM|Updated: May 05, 2026, 02:23 PM

Rajasthan News: राजस्थान का किशनगढ़ एशिया का सबसे बड़ा संगमरमर बाजार होने के कारण 'मार्बल सिटी' कहलाता है. मकराना(नागौर) जहां अपनी सर्वोच्च गुणवत्ता (ताजमहल फेम) के लिए प्रसिद्ध है, वहीं किशनगढ़ मार्बल की प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग का दुनिया भर में सबसे बड़ा गढ़ है.

Kishangarh Marble City Ajmer1/7
राजस्थान अपनी वीरगाथाओं के साथ-साथ अपने बेशकीमती पत्थरों के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है. यहां का सफेद और चमकदार संगमरमर अपनी कभी न कम होने वाली रंगत के कारण वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के किस शहर को 'मार्बल सिटी ऑफ इंडिया' कहा जाता है?
Kishangarh Marble City Ajmer2/7
अजमेर जिले में स्थित किशनगढ़ को मुख्य रूप से भारत की 'मार्बल सिटी' के रूप में जाना जाता है. इसे यह पहचान मिलने के पीछे कई बड़े कारण हैं. किशनगढ़ एशिया का सबसे बड़ा संगमरमर बाजार है. यहां हजारों की संख्या में मार्बल प्रसंस्करण इकाइयां और आलीशान शोरूम स्थित हैं.
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बता दें कि मकराना जहां मार्बल के उत्पादन के लिए जाना जाता है, वहीं किशनगढ़ में मार्बल की सबसे अधिक प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग होती है. यहां से न केवल भारत बल्कि इटली और तुर्की जैसे देशों से आयातित मार्बल का भी व्यापार होता है.
Kishangarh Marble City Ajmer4/7
अक्सर लोग मकराना और किशनगढ़ शहरों के बीच भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन दोनों की अपनी विशिष्टता है.मकराना(नागौर) अपनी सर्वोच्च गुणवत्ता वाले सफेद संगमरमर के लिए विश्वविख्यात है. दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल का निर्माण भी यहीं के पत्थर से हुआ है.
Kishangarh Marble City Ajmer5/7
किशनगढ़-यहां पत्थरों को तराशा जाता है और व्यापारिक रूप से पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है. यहाँ के पत्थर अपनी मजबूती और बेमिसाल चमक के लिए पसंद किए जाते हैं.
Kishangarh Marble City Ajmer6/7
आजकल घरों के निर्माण में मार्बल का उपयोग काफी बढ़ गया है. पुराने जमाने की महान इमारतें सफेद संगमरमर और लाल पत्थरों से ही तैयार की जाती थीं.
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ताजमहल अपनी सफेद चमक की वजह से आज भी पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो राजस्थान के पत्थरों की गुणवत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है.
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