/क्या आप जानते हैं राजस्थान में यहां मिलता है रेगिस्तान का 'सफेद सोना'?

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नमक बनाने की सबसे अनोखी प्रक्रिया मोरली झाड़ी के इस्तेमाल से जुड़ी हुई है. खारवाल समुदाय के लोग झाड़ी की टहनियों को खारे पानी से भरी क्यारियों में डालते हैं और फिर तेज धूप और गर्म हवाओं से जब पानी धीरे-धीरे सूखता है तब पानी में घुला नमक झाड़ी की टहनियों और पत्तियों के चारों ओर जम जाता है. वहीं, कुछ दिनों बाद झाड़ी पर सफेद चमकदार नमक के स्फटिक बनने लगते हैं. ये स्फटिक देखने में बेहद सुंदर लगती है. इनको हाथों से अलग कर इकट्ठा किया जाता है. ये नमक शुद्ध होता है क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है.