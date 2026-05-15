/क्या आप जानते है? Rajasthan का इकलौता 600 साल पुराना दुर्लभ मंदिर, जहां खड़ी मुद्रा में विराजे हैं बप्पा

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राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा न केवल अपनी आधुनिकता के लिए, बल्कि अपनी प्राचीन आस्थाओं के लिए भी जानी जाती है. यहां चंबल नदी के किनारे स्थित 'खड़े गणेश जी' का मंदिर एक ऐसा धार्मिक स्थल है, जो अपनी बनावट और दुर्लभ प्रतिमा के कारण पूरे भारत में अद्वितीय स्थान रखता है.