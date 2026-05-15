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क्या आप जानते है? Rajasthan का इकलौता 600 साल पुराना दुर्लभ मंदिर, जहां खड़ी मुद्रा में विराजे हैं बप्पा

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 15, 2026, 08:30 AM|Updated: May 15, 2026, 08:30 AM

Do You Know: कोटा स्थित खड़े गणेश जी का मंदिर अपनी 600 साल पुरानी दुर्लभ खड़ी प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है. चंबल किनारे बसे इस शांत धाम में हर बुधवार को विशाल भंडारा होता है. यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और उद्यान में घूमते मोर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं.

Khade Ganesh Kota1/7
राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा न केवल अपनी आधुनिकता के लिए, बल्कि अपनी प्राचीन आस्थाओं के लिए भी जानी जाती है. यहां चंबल नदी के किनारे स्थित 'खड़े गणेश जी' का मंदिर एक ऐसा धार्मिक स्थल है, जो अपनी बनावट और दुर्लभ प्रतिमा के कारण पूरे भारत में अद्वितीय स्थान रखता है.
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इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता भगवान गणेश का स्वरूप है.आमतौर पर भगवान गणेश की प्रतिमाएं बैठी हुई या शयन मुद्रा में होती हैं, लेकिन यहां बप्पा खड़ी मुद्रा में विराजमान हैं.
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बताया जाता है कि यह मंदिर और यहां स्थापित प्रतिमा लगभग 600 वर्ष से अधिक पुरानी है.भक्तों का विश्वास है कि खड़े गणेश जी के दर्शन मात्र से रुके हुए काम गति पकड़ लेते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं तुरंत पूरी होती हैं.
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मंदिर परिसर के पास ही एक सुंदर गणेश उद्यान और पवित्र कुंड स्थित है.इस उद्यान में बड़ी संख्या में मोर स्वतंत्र रूप से विचरण करते नजर आते हैं. शांत वातावरण, चंबल की लहरों की गूंज और मोरों की बोली यहां आने वाले श्रद्धालुओं को प्रकृति और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाती है.
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भगवान गणेश को समर्पित बुधवार के दिन यहां का नजारा देखने लायक होता हैं. हर बुधवार को मंदिर में विशेष भंडारे का आयोजन होता है. सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हजारों श्रद्धालु यहां प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण करते हैं.
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साल भर यहां भीड़ रहती है, लेकिन गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहां विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश के कोने-कोने से भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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