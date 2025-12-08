कोटा में 300 साल पुराने तने से निकली हनुमान जी की दिव्य मूर्ति, देखें फोटोज
Rajasthan News: कोटा के दशहरा मैदान स्थित 300–400 साल पुराने आश्रम में सूखे पेड़ के तने को जलाने पर उसके अंदर से साढ़े तीन फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा मिली. घटना से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और पुरातत्व विभाग को जांच के लिए बुलाया गया.
Published: Dec 08, 2025, 11:31 AM IST | Updated: Dec 08, 2025, 11:31 AM IST
Kota Hanuman Murti in Tree
कोटा के दशहरा मैदान में 300 साल पुराने एक सूखे पेड़ के तने को जलाते समय, उसके अंदर से हनुमान जी की साढ़े तीन फीट ऊंची प्राचीन प्रतिमा प्रकट हुई. यह खबर फैलते ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी. पुलिस और पुरातत्व विभाग को इसकी सूचना दी गई है.
धर्मनगरी कोटा के दशहरा मैदान क्षेत्र में रविवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक प्राचीन आश्रम परिसर में मौजूद सूखे पेड़ के तने के अंदर से हनुमान जी की लगभग साढ़े तीन से चार फीट ऊंची प्रतिमा अचानक प्रकट हो गई. इस खबर के तेजी से फैलते ही आसपास के इलाकों से प्रतिमा के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा