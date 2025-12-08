कोटा में 300 साल पुराने तने से निकली हनुमान जी की दिव्य मूर्ति, देखें फोटोज

धर्मनगरी कोटा के दशहरा मैदान क्षेत्र में रविवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक प्राचीन आश्रम परिसर में मौजूद सूखे पेड़ के तने के अंदर से हनुमान जी की लगभग साढ़े तीन से चार फीट ऊंची प्रतिमा अचानक प्रकट हो गई. इस खबर के तेजी से फैलते ही आसपास के इलाकों से प्रतिमा के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा