क्या आप जानते हैं? राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी में हैं जहां हैं 3,500 जादुई सीढ़ियां!

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है, जो अपनी जटिल बनावट के कारण किसी भूलभुलैया से कम नहीं है? यह अद्भुत संरचना है आभानेरी गांव में स्थित चांद बावड़ी, जो दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी बावड़ियों में से एक मानी जाती है.