क्या आप जानते हैं? राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी में हैं जहां हैं 3,500 जादुई सीढ़ियां!
Published: Dec 08, 2025, 04:20 PM IST | Updated: Dec 08, 2025, 04:20 PM IST
क्या आप जानते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है, जो अपनी जटिल बनावट के कारण किसी भूलभुलैया से कम नहीं है? यह अद्भुत संरचना है आभानेरी गांव में स्थित चांद बावड़ी, जो दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी बावड़ियों में से एक मानी जाती है.
इस विशाल बावड़ी का निर्माण 9वीं शताब्दी ईस्वी में निकुंभ वंश के राजा चंदा ने करवाया था.इसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण करना, भीषण गर्मी से राहत प्रदान करना और राजघरानों व स्थानीय लोगों के लिए एक सामुदायिक मिलन स्थल के रूप में करवाया था.