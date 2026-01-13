मकर संक्रांति पर राजस्थान की वो परंपराएं, जो मोबाइल युग में होती जा रही हैं लुप्त
Makar Sankranti 2026: राजस्थान में मकर संक्रांति की 'चौदह नेक', 'रूठी सास को मनाना' और 'दड़ी-मार' जैसे पारंपरिक खेल अब लुप्त हो रहे हैं. शहरीकरण और मोबाइल के दौर में पारंपरिक संस्कृति और आपसी रिश्तों की ये अनमोल रस्में अब इतिहास बनती जा रही हैं.
Published: Jan 13, 2026, 03:55 PM IST | Updated: Jan 13, 2026, 03:55 PM IST
Makar Sankranti:Rajasthan Rituals
राजस्थान में मकर संक्रांति का पर्व केवल पतंगबाजी और तिल-गुड़ के स्वाद तक सीमित नहीं था. यह त्योहार रिश्तों की गर्माहट, जीव-दया और सामुदायिक बंधनों का प्रतीक था. लेकिन बदलते वक्त, शहरीकरण और तकनीक के प्रभाव ने मरुधरा की उन सांस्कृतिक जड़ों को कमजोर कर दिया है, जो कभी इस पर्व की असली पहचान हुआ करती थीं.आइए जानते हैं राजस्थान की वे 5 परंपराएं जो अब इतिहास के पन्नों में सिमटती जा रही हैं.
सिंजारा और सुहाग सामग्री बांटना- पुराने समय में यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता था. महिलाएं अपनी सास के पैर छूकर 'बायना' (कपड़े और मिठाई) भेंट करती थीं. साथ ही, 14 सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी और मेहंदी बांटने का अटूट रिवाज था. आज के समय में यह परंपरा केवल औपचारिकता बनकर रह गई है; लोग भौतिक वस्तुओं के बजाय अब 'कैश' देकर पल्ला झाड़ लेते हैं, जिससे वह पारंपरिक स्नेह और मिलन कम हो गया है.