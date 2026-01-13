मकर संक्रांति पर राजस्थान की वो परंपराएं, जो मोबाइल युग में होती जा रही हैं लुप्त

सिंजारा और सुहाग सामग्री बांटना- पुराने समय में यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता था. महिलाएं अपनी सास के पैर छूकर 'बायना' (कपड़े और मिठाई) भेंट करती थीं. साथ ही, 14 सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी और मेहंदी बांटने का अटूट रिवाज था. आज के समय में यह परंपरा केवल औपचारिकता बनकर रह गई है; लोग भौतिक वस्तुओं के बजाय अब 'कैश' देकर पल्ला झाड़ लेते हैं, जिससे वह पारंपरिक स्नेह और मिलन कम हो गया है.