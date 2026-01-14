Makar Sankranti 2026: राजस्थान की परंपराएं जो रिश्तों में घोलती हैं मिठास, देखें Photos
Makar Sankranti 2026: राजस्थान में मकर संक्रांति पर सास को बायना देने और 'रूठी सास को मनाने' की अनूठी परंपराएं रिश्तों को मजबूती देती हैं. आधुनिकता और एकल परिवारों के कारण ये रस्में अब शहरों से लुप्त होकर गांवों तक सीमित हो रही हैं.
Published: Jan 14, 2026, 09:38 AM IST | Updated: Jan 14, 2026, 09:38 AM IST
Makar Sankranti 2026: Rajasthan Sasu Bahu Rituals
राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के लिए सदियों से मसहूर रहा है.आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जहां आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से गुलजार है, वहीं राजस्थान की गलियों और घरों में कुछ ऐसी अनोखी परंपराएं जीवंत हो रही हैं, जो सीधे हमारे रिश्तों की नींव को मजबूत करती हैं. मरुधरा में संक्रांति केवल सूर्य के उत्तरायण होने का उत्सव नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और मान-मनुहार का दिन भी है.
Makar Sankranti 2026: Rajasthan Sasu Bahu Rituals
आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर राजस्थान की उन प्रमुख परंपराओं के बारे में जो रिश्तों की कड़वाहट दूर कर स्नेह बढ़ाती हैं.