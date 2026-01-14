Makar Sankranti 2026: राजस्थान की परंपराएं जो रिश्तों में घोलती हैं मिठास, देखें Photos

राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के लिए सदियों से मसहूर रहा है.आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जहां आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से गुलजार है, वहीं राजस्थान की गलियों और घरों में कुछ ऐसी अनोखी परंपराएं जीवंत हो रही हैं, जो सीधे हमारे रिश्तों की नींव को मजबूत करती हैं. मरुधरा में संक्रांति केवल सूर्य के उत्तरायण होने का उत्सव नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और मान-मनुहार का दिन भी है.