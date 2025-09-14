मुगल रानी जो बन गई थी कृष्ण भक्त, क्या आप जानते हैं इस बेगम का नाम?

ताज बीबी का जीवन इस बात को साबित करता है कि सत्ता और भक्ति, दोनों रास्ते साथ-साथ चल सकते हैं. राजमहल की चकाचौंध के बीच भी उन्होंने आध्यात्मिक साधना और भक्ति को अपने जीवन का मुख्य आधार बनाया. यही वजह थी कि समय बीतने के बाद भी उनके भक्ति गीत आज तक गाए जाते हैं और भक्तों को गहरी आत्मिक अनुभूति कराते हैं.