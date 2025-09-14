मुगल रानी जो बन गई थी कृष्ण भक्त, क्या आप जानते हैं इस बेगम का नाम?
Mughal: मुगल सम्राट अकबर की पत्नी ताज बीबी सिर्फ रानी ही नहीं, बल्कि प्रसिद्ध वैष्णव संत भी थीं. उनके भक्ति गीत आज भी गाए जाते हैं. उनकी समाधि वृंदावन में स्थित है, जो उनके आध्यात्मिक जीवन और भक्ति मार्ग का प्रतीक है.
Published: Sep 14, 2025, 12:31 PM IST | Updated: Sep 14, 2025, 12:31 PM IST
1/7
ताज बीबी
1/7
भारत का इतिहास हमेशा से ही राजसत्ता और आध्यात्मिकता के अद्भुत मेल का गवाह रहा है. मुगल सम्राट अकबर की पत्नी ताज बीबी इसका एक अनोखा उदाहरण हैं. वह सिर्फ मुगल दरबार की रानी ही नहीं थीं, बल्कि वैष्णव भक्ति परंपरा की एक जानी-मानी संत भी मानी जाती हैं.
2/7
उनके भक्ति गीत आज भी गाए जाते हैं
2/7
ताज बीबी का जीवन इस बात को साबित करता है कि सत्ता और भक्ति, दोनों रास्ते साथ-साथ चल सकते हैं. राजमहल की चकाचौंध के बीच भी उन्होंने आध्यात्मिक साधना और भक्ति को अपने जीवन का मुख्य आधार बनाया. यही वजह थी कि समय बीतने के बाद भी उनके भक्ति गीत आज तक गाए जाते हैं और भक्तों को गहरी आत्मिक अनुभूति कराते हैं.