Zee Rajasthan
mobile app

किस मुगल शासक को एक लड़के से हुआ था प्रेम? क्या आप जानते हैं ये राज!

Mughal: बाबर की आत्मकथा तुज़्क-ए-बाबरी में 17 साल की उम्र का एक अनोखा इकरार मिलता है. उसने उर्दू बाजार के लड़के बाबुरी के प्रति अपने गहरे आकर्षण को दर्ज किया. बाबर लिखता है कि बाबुरी को देखकर वह खुशी से भर जाता, मगर शर्म से आंखें नहीं मिला पाता था.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 08, 2025, 12:33 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 12:33 PM IST
1/7

बाबर

बाबर1/7
भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में बाबर का नाम एक महान विजेता और मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में दर्ज है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुगलों के कई ऐसे अनसुने राज भी हैं. जिन्हें पढ़ने के बाद आप सभी चौंक जाएंगे. इसका सबसे जीवंत उदाहरण हमें उसकी आत्मकथा तुज़्क-ए-बाबरी (या बाबरनामा) में मिलता है, जहां उसने अपने जीवन के निजी अनुभवों को बेहद ईमानदारी से दर्ज किया है.
2/7

प्रेम प्रसंग

प्रेम प्रसंग2/7
बाबर ने अपनी आत्मकथा में एक ऐसे प्रसंग का उल्लेख किया है जो आज भी इतिहासकारों और पाठकों को आकर्षित करता है. यह प्रसंग है उसके एक लड़के बाबुरी के प्रति गहरे आकर्षण का. बाबर लिखता है कि जब वह 17 साल का था, तभी उर्दू बाजार के इस लड़के से उसे ऐसा मोह हुआ जिसने उसके मन को पूरी तरह से बदल दिया.