किस मुगल शासक को एक लड़के से हुआ था प्रेम? क्या आप जानते हैं ये राज!

भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में बाबर का नाम एक महान विजेता और मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में दर्ज है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुगलों के कई ऐसे अनसुने राज भी हैं. जिन्हें पढ़ने के बाद आप सभी चौंक जाएंगे. इसका सबसे जीवंत उदाहरण हमें उसकी आत्मकथा तुज़्क-ए-बाबरी (या बाबरनामा) में मिलता है, जहां उसने अपने जीवन के निजी अनुभवों को बेहद ईमानदारी से दर्ज किया है.