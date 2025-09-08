किस मुगल शासक को एक लड़के से हुआ था प्रेम? क्या आप जानते हैं ये राज!
Mughal: बाबर की आत्मकथा तुज़्क-ए-बाबरी में 17 साल की उम्र का एक अनोखा इकरार मिलता है. उसने उर्दू बाजार के लड़के बाबुरी के प्रति अपने गहरे आकर्षण को दर्ज किया. बाबर लिखता है कि बाबुरी को देखकर वह खुशी से भर जाता, मगर शर्म से आंखें नहीं मिला पाता था.
भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में बाबर का नाम एक महान विजेता और मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में दर्ज है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुगलों के कई ऐसे अनसुने राज भी हैं. जिन्हें पढ़ने के बाद आप सभी चौंक जाएंगे. इसका सबसे जीवंत उदाहरण हमें उसकी आत्मकथा तुज़्क-ए-बाबरी (या बाबरनामा) में मिलता है, जहां उसने अपने जीवन के निजी अनुभवों को बेहद ईमानदारी से दर्ज किया है.
बाबर ने अपनी आत्मकथा में एक ऐसे प्रसंग का उल्लेख किया है जो आज भी इतिहासकारों और पाठकों को आकर्षित करता है. यह प्रसंग है उसके एक लड़के बाबुरी के प्रति गहरे आकर्षण का. बाबर लिखता है कि जब वह 17 साल का था, तभी उर्दू बाजार के इस लड़के से उसे ऐसा मोह हुआ जिसने उसके मन को पूरी तरह से बदल दिया.