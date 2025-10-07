Zee Rajasthan
mobile app

क्या आप जानते हैं मुगल बादशाह के नहाने का शाही अंदाज क्या था?

Mughal Emperor: आज हम आपको मुगल बादशाहों के  नहाने का शाही अंदाज के बारे में बताने जा रहे हैं. मुगल जब भारत आए तो उनके लिए ये देश बिल्कुल अलग था, तो उनको अपने नहाने के तौरतरीके में भी एडजस्ट करना पड़ा था.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 07, 2025, 12:34 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 12:34 PM IST
1/7

Mughal Emperor

Mughal Emperor1/7
मुगल जब भारत आए तो उनको अपने नहाने के तौरतरीके में एडजस्ट करना पड़ा. कहते हैं कि मुगलों ने भारत में 16वीं से 19वीं सदी तक राज किया, जिनकी नहाने की आदतें इस्लामी परंपराओं, फारसी संस्कृति और भारतीय जलवायु से प्रभावित थीं.
2/7

Mughal Emperor

Mughal Emperor2/7
मुगल जब भारत आए तो उनको यहां के लोगों के नहाने के तौरतरीके अजीब लगे, क्योंकि भारत में लोग आमतौर पर नदियों, तालाबों और कुओं में एक साथ नहा लेते थे.