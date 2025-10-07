क्या आप जानते हैं मुगल बादशाह के नहाने का शाही अंदाज क्या था?
Mughal Emperor: आज हम आपको मुगल बादशाहों के नहाने का शाही अंदाज के बारे में बताने जा रहे हैं. मुगल जब भारत आए तो उनके लिए ये देश बिल्कुल अलग था, तो उनको अपने नहाने के तौरतरीके में भी एडजस्ट करना पड़ा था.
Published: Oct 07, 2025, 12:34 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 12:34 PM IST
मुगल जब भारत आए तो उनको अपने नहाने के तौरतरीके में एडजस्ट करना पड़ा. कहते हैं कि मुगलों ने भारत में 16वीं से 19वीं सदी तक राज किया, जिनकी नहाने की आदतें इस्लामी परंपराओं, फारसी संस्कृति और भारतीय जलवायु से प्रभावित थीं.
मुगल जब भारत आए तो उनको यहां के लोगों के नहाने के तौरतरीके अजीब लगे, क्योंकि भारत में लोग आमतौर पर नदियों, तालाबों और कुओं में एक साथ नहा लेते थे.