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क्या आप जानते हैं रेगिस्तान में बहने वाली इकलौती नदी का नाम?

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 09, 2026, 08:54 PM|Updated: May 09, 2026, 08:54 PM

Rajasthan News: भारत में कई सारी नदिया बहती हैं, जो अपनी खासियत के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो खास पहचान रखती है. ये नदी रेगिस्तान में बहती है. 
 

Luni River1/6
राजस्थान के रेगिस्तान में बहने वाली नदी का नाम लूणी है, जो यहां के सूखे इलाके के लोगों के लिए एक सहारा है. ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, जो रेगिस्तान में बहती है.
Luni River2/6
लूणी नदी का उद्गम अरावली रेंज के पास नाग पहाड़ अजमेर जिले से होता है, जो पश्चिम की तरफ से बहते हुए सीधे रेगिस्तान में एंट्री लेती है. ये नदी थार रेगिस्तान में बहती है, जो कम बारिश होने वाले इलाकों एक लिए सहारा बनी हुई है.
Luni River3/6
लूणी नदी लगभग 495 किलोमीटर लंबी है, जो प्रदेश के कई इलाकों से गुजरती हुई बहती है. कहा जाता है कि शुरुआत में लूणी नदी का पानी मीठा होता है. वहीं, जैसे-जैसे ये आगे बढ़ने लगी है, तो नदी का पानी खारा हो जाता है इसलिए इसे 'आधी खारी-आधी मीठी नदी' भी कहते हैं.
Luni River4/6
इस नदी का पानी बालोतरा पहुंचने पर मैदानी क्षेत्र के कारण खारा होने लगता है. ऐसे में इसको खारी नदी भी कहा जाता है.
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ये नदी आखिर में कच्छ के रण के दलदली इलाके में जाती है, जहां इसका पानी समुद्र में मिल जाता है. लूणी नदी रेगिस्तान में पानी की कमी को पूरा करती है. इस नदी को वहां के लोग लवणवती नदी कहते हैं. लवणवती नदी का मतलब नमकीन नदी है.
Luni River6/6
लूणी नदी अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, और जालौर से होकर जाती है. इस नदी को मारवाड़ की गंगा कहा जाता है. लूणी नदी दो राज्यों राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है. ये राजस्थान से शुरू होती और गुजरात में खत्म होती है.
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