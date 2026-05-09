/क्या आप जानते हैं रेगिस्तान में बहने वाली इकलौती नदी का नाम?

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लूणी नदी लगभग 495 किलोमीटर लंबी है, जो प्रदेश के कई इलाकों से गुजरती हुई बहती है. कहा जाता है कि शुरुआत में लूणी नदी का पानी मीठा होता है. वहीं, जैसे-जैसे ये आगे बढ़ने लगी है, तो नदी का पानी खारा हो जाता है इसलिए इसे 'आधी खारी-आधी मीठी नदी' भी कहते हैं.